Таёжный хищник прогулялся в новом районе города.

Фотографии со следами медведя опубликовал в соцсети один из жителей Междуреченска.

Собака мишку учуяла, — прокомментировал автор.

Ранее ВашГород.ру сообщал о медведе, который взял в осаду туристические лагеря на Поднебесных Зубьях.