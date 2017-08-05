Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Часть новокузнечан временно останется без воды

На улице Междуреченска заметили следы медведя

Сегодня 14:00
632
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Alexey Poley

Таёжный хищник прогулялся в новом районе города.

Фотографии со следами медведя опубликовал в соцсети один из жителей Междуреченска.

Собака мишку учуяла, — прокомментировал автор.

Ранее ВашГород.ру сообщал о медведе, который взял в осаду туристические лагеря на Поднебесных Зубьях.

Комментарии 7
Добавить комментарий
аватар
Седой 11429
4 5
Тьфу ты...
Читать надо внимательнее.
Думал-опять няньки не уследили и премьер из Кремля сбежал.
ответить
аватар
ага .....
4 8
Седой:
Тьфу ты...
Читать надо внимательнее.
Думал-опять няньки не уследили и премьер из Кремля сбежал.
Ха-ха, а где смеяться?
Надо не только читать внимательней, но и шутить уметь.
Шутка должна быть смешной. А тут ... пошутил тот, кому, как видно, не дано шутить.
ответить
аватар
Седой 11429
0 0
Валуев?
Экспедиция йети в его поисках.
ответить
аватар
1123
0 0
нет смеха а есть медведь
медведи давно уже
ответить
аватар
222
0 1
Седой:
Тьфу ты...
Читать надо внимательнее.
Думал-опять няньки не уследили и премьер из Кремля сбежал.
чё к чему?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ