На улице Междуреченска заметили следы медведя
Сегодня 14:00
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Таёжный хищник прогулялся в новом районе города.
Фотографии со следами медведя опубликовал в соцсети один из жителей Междуреченска.
Собака мишку учуяла, — прокомментировал автор.
Ранее ВашГород.ру сообщал о медведе, который взял в осаду туристические лагеря на Поднебесных Зубьях.
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Читать надо внимательнее.
Думал-опять няньки не уследили и премьер из Кремля сбежал.
Тьфу ты...
Читать надо внимательнее.
Думал-опять няньки не уследили и премьер из Кремля сбежал.
Надо не только читать внимательней, но и шутить уметь.
Шутка должна быть смешной. А тут ... пошутил тот, кому, как видно, не дано шутить.
Тьфу ты...
Читать надо внимательнее.
Думал-опять няньки не уследили и премьер из Кремля сбежал.