Жители и гости города увидят реконструкцию одного из сражений 1682 года.
Военно-историческая реконструкция «Кузнецкий рубеж. Сибирь в войнах XVII века» состоится в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Проект посвящён одному из сражений, произошедшему в июле 1682 года близ Кузнецкого острога. В той битве столкнулись русское казачье войско, возглавляемое кузнецким воеводой Петром Дубровским, и отряд инородцев под руководством князя Матура-тайши.
Кроме того, в рамках мероприятия будет воссоздан повседневный быт народов, населяющих Кузнецкий уезд, в том числе русских и шорцев, сообщается в группе «Кузнецкой крепости» во «ВКонтакте».
Зрителей приглашают 13 августа в 11:00.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.