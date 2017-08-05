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Новокузнечанам покажут войну в Сибири в 17 веке

Сегодня 15:38
384
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
i.ytimg.com

Жители и гости города увидят реконструкцию одного из сражений 1682 года.

Военно-историческая реконструкция «Кузнецкий рубеж. Сибирь в войнах XVII века» состоится в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Проект посвящён одному из сражений, произошедшему в июле 1682 года близ Кузнецкого острога. В той битве столкнулись русское казачье войско, возглавляемое кузнецким воеводой Петром Дубровским, и отряд инородцев под руководством князя Матура-тайши.

Кроме того, в рамках мероприятия будет воссоздан повседневный быт народов, населяющих Кузнецкий уезд, в том числе русских и шорцев, сообщается в группе «Кузнецкой крепости» во «ВКонтакте».

Зрителей приглашают 13 августа в 11:00.

Комментарии 1
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А когда будут показывать войну инородцев с нвкз бизнесом и кадрами под куроводством тулиивцев?
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