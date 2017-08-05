В ближайшие дни в некоторых районах города ограничат подачу холодной и горячей воды.
Сегодня, 5 августа, в рамках подготовки к отопительному сезону горячее водоснабжение отключено в 162 жилых домах и 8 социальных объектах. В настоящее время силами специалисты МП «ССК» ведут работы по ремонту сальниковых компенсаторов.
Горячего водоснабжения не будет до 14:00 6 августа в жилых домах и социальных объектах на улицах Ермакова, Кирова, Франкфурта, Тольятти, Павловского, Запорожская, Свердлова, Орджоникидзе, проспектах Кузнецкстроевский и Пионерский.
График отключений в других районах распространила ЕДДС Новокузнецка.
|
№
п/п
|
|
Дата
откл.
|
Дата
вкл.
план
|
Дата
вкл.
факт
|
Обслужи-
вающая
организация
|
Кто
устраняет
|
Причина
|
|
Горячая вода
|
|
|
|
|
|
|
1
№ 184
|
Потребители от Абашевской районной котельной (85 ж/домов, 15 соц. объектов)
|
25.07 08−00
|
07.08 20−00
|
|
УК, ТСЖ
ЖСК, КОиН
УЗО
Ордж. адм.
|
ООО
«ТеплоСервис»
|
Гидравлические испытания т/сетей на прочность и плотность
|
2
№ 575
|
Потребители от котельной РТРС :
Черемнова 78,80
|
01.08 08−00
|
15.08 10−00
|
|
«Паритет»
|
МП «ССК»
|
Гидравлические испытания т/сетей и подготовка оборудования котельной к отопительному сезону
|
3
№ 186
|
Потребители от
Байдаевской центральной
котельноьй
(76 ж/домов,
8 соц. объектов)
|
01.08 08−00
|
14.08 20−00
|
|
УК, ТСЖ
ЖСК, КОиН
УЗО
Ордж. адм.
|
ООО
«ТеплоСервис»
|
Гидравлические испытания т/сетей на прочность и плотность от котельной БЦК
|
4
№ 583
|
район Дальнего Куйбышево
КЦК (Стволовая 9)
|
07.08 09−00
|
16.08 20−00
|
|
Куйб. адм.
|
МП «ССК»
|
Подготовка оборудования котельной к отопительному сезону
|
5
№ 650
|
Авиаторов 56,60/1,62,64, Архитекторов 29,31, Олимпийская 17/2,17/3
Соц.объекты:
МЧС (Олимпийская 54)
Дом-интернат № 2 (Олимпийская 17)
|
01.08 11−00
|
30.08 09−00
|
|
«Жилищник»
Новоил. адм. КСЗ
|
МП «ССК»
|
На основании
т/гр. № 289
|
6
№ 585
|
Потребители от котельной Бунгур:
ОЦ Бунгур
|
07.08 09−00
|
07.08 11−00
|
|
Куйб. адм.
|
МП «ССК»
|
Демонтаж приборов учета
|
7
№ 586
|
Потребители котельной № 32:
Садопарковая 28,30,32,
Детский сад № 15 (Жасминная 29),
Детский сад № 24 (Жасминная 31)
|
07.08 13−00
|
07.08 16−00
|
|
Куйб. адм. КОиН
|
МП «ССК»
|
Демонтаж приборов учета
|
8
№ 664
|
Вокзальная 10,11,13,15,
17,17а, 17б, 17,19,19а,
Вокзальный 1,12,12/1,14
Всесторонняя 15,19,
Школа -интернат № 66 (Всесторонняя 46),
Калужская 29,30,31,34,
35,36,37,38,3а,
Карбышева 3,4,5,7,8,
Лермонтова 1,12,12 г, 18,22,26,3,59,61, Больница № 8
(Медицинская 36),
Пролетарская 4а,
Промышленная 1,10,10а,
12,16,18,20,29,31,35,
Тушинская 1,11,2,3,4,5,6
Щорса 15,15а, 3,3а, 5,5б, 9
|
06.08 10−00
|
06.08 15−00
|
|
«Притомское»
«УК ЖКХ Новокузнецка»
«А плюс»
«Империя»
КИК
«Жилфонд»
УЗО
КСЗ
|
МП «ССК»
|
Ремонтные работы на зап/арматуре на т/трассе по Промышленной, 5
|
9
№ 162
|
Потребители от Куйбышевской Центральной котельной: (101 ж/дом, 10 социальных обьектов, 42 абонента)
|
07.08 09−00
|
10.08 17−00
|
|
УК, ТСЖ
ЖСК, КОиН
УЗО
Куйб. адм.
|
ООО
«ТеплоСервис»
|
Гидравлические испытания т/сетей на прочность и плотность от КЦК
|
10
№ 253
|
Ленина 21
|
07.08 09−00
|
07.08 16−00
|
|
«30 квартал»
|
«30 квартал»
|
Замена зап/арматуры в т/у дома
|
11
№ 256
|
Петракова 41
|
07.08 09−00
|
07.08 12−00
|
|
«Рэмэковец»
|
«Рэмэковец»
|
Замена зап/арматуры в т/у дома
|
|
Холодная вода
|
|
|
|
|
|
|
1
№ 994
|
пос. Форштадт
Соц. объекты:
Музей Достоевского
(Достоевского 29), Спецзона
(Полосухина 3), Гимназия № 10
(Шункова 6)
|
10.08 09−00
|
10.08 20−00
|
|
Кузн. адм.
КОиН
|
ООО «Водоканал»
|
Замена ПГ D=100мм по Луначарского, 4
|
2
№ 1045
|
Гвардейская 39−48,
Новостройка 5−48 (в.к), Томь-Усинская 35 (в.к),
37,38−52, Шпальная, Трудармейская
|
10.08 09−00
|
10.08 17−00
|
|
Ордж. адм.
|
ООО «Водоканал»
|
Замена ПГ по Демьяна Бедного, 15, D=300 мм
|
3
№ 1046
|
40 лет Победы 13−27 (в.к, Шахтеров 20а, 26−32 (чет, в. к), 33−36 (в.к),
Шолохова
Соц. объекты:
Лицей № 76
(40 лет Победы),
Детский сад № 259
(40 лет Победы 19),
Детский сад № 37
(Шахтеров 30б)
|
10.08 09−00
|
10.08 17−00
|
|
«Астея»
УК ЖКХ
«Сибирь 2»
«Рассвет»
«Губерния»
«Веста»
«Луч»
КОиН
|
ООО «Водоканал»
|
Замена ПГ по 40 лет Победы, 19
|
4
№ 1067
|
Ноградская
1−17 (неч, в. к), 21 (в.к),
Строителей 84−88,
92−96(чет)
Соц. объекты:
Детский сад № 261
(Ноградская 9)
|
07.08 09−00
|
07.08 19−00
|
|
«Титан»
«Инком-С»
«Триумф-МК»
«Таурус»
«А плюс»
«Квартал на Левом»
«Плюс-4 Сервис» «УрсаДом»
«Семерка» «Губерния»
«Каэмковец» «Ноградский»
КОиН
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла ХВС на жилой дом по Строилетей, 96
|
5
№ 1068
|
Спартака 12,14,14б, 16 (в.к), 20 (в.к.), 22 (в.к) Соц. объекты:
Поликлиника № 4
Спартака 16),
Детский сад № 190
(Спартака 20а),
Детский сад № 55 (Спартака 22а)
|
05.08 09−00
|
05.08 19−00
|
|
«УЖК-Центр»
«С-Порт»
«Сад Город»
«Луч»
КОиН
|
ООО «Водоканал»
|
Устранение повреждения на водопроводе
D=200 мм
по Спартака, 16
|
6
№ 1066
|
Строителей 57,61−65(нч)
Соц. объекты:
Наркологическое отделение
(Строителей 61)
|
07.08 09−00
|
07.08 19−00
|
|
«Жилфонд»
«Луч» «УрсаДом»
«Инком-С»
УК «ЖКХ» Новокузнецка
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета ХВС на жилой дом по Строителей, 65
|
7
№ 1
|
Авиаторов 112 (в.к),
116−128,
Мира 12−24 (чет), 26а,
Новоселов 51−67 (в.к)
Соц. объекты:
Детский сад № 256
(Авиаторов 124),
Школа искусств № 55
(Мира 24),
Детский сад № 260
(Новоселов 63)
|
15.08 09−00
|
15.08 20−00
|
|
«УЖК»
«Инженер-Сервис»
«МАИ»
«РОСТ»
|
ООО «Водоканал»
|
Замена ПГ Новоселов, 55, D=300 мм
|
8
№ 2
|
Авиаторов 56−68 (чет, в. к), Архитекторов 27−33 (неч), Олимпийская 17
Соц. объекты:
Центр «Спектр» ,
Котельная, ДЮСШ № 7
(Авиаторов 56),
Дом престарелых № 2
(Олимпийская 17)
|
17.08 09−00
|
17.08 22−00
|
|
«РОСТ»
«УЖК»
«Жилищник»
«Зенит»
«Инженер-Сервис»
«УК Стимул»
«Чистый Дом»
|
ООО «Водоканал»
|
Замена ПГ Архитекторов, 27, D=300 мм
|
9
№ 3
|
Ярославская 18
|
05.08 09−00
|
05.08 19−00
|
|
«Ацтек-2»
|
ООО «Водоканал»
|
Устранение повреждения по Ярославская, 18,
D=100 мм
(земляные работы)
|
|
Электроэнергия
|
|
|
|
|
|
|
1
№ 498
|
Щербаковская,
Каскадная,
Даурская,
Даурский,
106 домов ч/сектора
(с включением на ночь)
|
07.08 09−00
|
08.08 17−00
|
|
Куйб.адм.
|
НРЭС
|
Ремонтные работы по замене провода
|
2
№ 1828
|
Точилино
|
07.08 09−00
|
07.08 16−00
|
|
Куйб. адм.
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ВЛ-6 кВ
|
3
№ 1829
|
13-й Микрорайон
4,5,10,11
МКД 4
|
07.08 09−00
|
07.08 12−00
|
|
«Жилфонд»
«13 микрорайон»
«Плюс-4 Сервис»
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока в эл. щитовой домов
|
4
№ 1829
|
13-й Микрорайон
6,7,8,9
МКД 4
|
07.08 13−00
|
07.08 16−00
|
|
«Жилфонд»
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока в эл. щитовой домов
|
5
№ 1831
|
Советской Армии
29,31,33
МКД 3
|
07.08 13−00
|
07.08 15−00
|
|
ЖКУ-3
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт в
ТП-424
|
6
№ 1832
|
Точилино
|
07.08 09−30
|
07.08 12−00
|
|
Куйб. адм.
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока в ТП-124,639
|
7
№ 343
|
Алапаевский, Ашхабад-
ский, Курортный, Тихий,
Рельсовый,
40 лет Октября
(с включением на ночь)
|
05.08 09−00
|
07.08 17−00
|
|
Куйб. адм.
|
ООО «КЭнК»
|
Монтаж ж/б опор, провода СИП
|
8
№ 1834
|
Точилино
|
07.08 13−30
|
07.08 16−00
|
|
Куйб. адм.
|
ООО ГЭС
|
Поверка трансформаторов тока в ТП-25,639
|
9
№ 1836
|
Кирова 61,65,67
МКД 3
Соц. объекты:
Школа № 72
(Свердлова 10а)
|
07.08 13−30
|
07.08 16−30
|
|
«Надежда+»
КОиН
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт в
ТП-640
|
10
№ 346
|
Батюшкова 22,26,16,24,
Транспортная 79
|
07.08 09−00
|
07.08 17−00
|
|
«Наш город»
«А плюс»
«Титан»
«Квартал на Левом»
|
ООО «КЭнК»
|
Ревизия оборудования ТП-643
|
11
№ 1837
|
Крепостная гора
|
07.08 09−00
|
07.08 16−00
|
|
Кузн. адм.
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт на ВЛ-10 кВ
|
12
№ 1839
|
Чаадаева, Декабристов
25 домов ч/сектора
ДК «Алюминщик»
(Ленина 41)
|
07.08 13−00
|
07.08 16−00
|
|
Кузн. адм.
УК
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт в
ТП-362
|
13
№ 347
|
Благовещенская, Дов-женко, Сосновская, Биробиджанский,
Копровый, Донецкая
Кол-во домов: 93 ч/с
|
07.08 09−00
|
07.08 17−00
|
|
Куйб. адм.
|
ООО «КЭнК»
|
Вырубка ДКР
(ТП-136)
|
14
№ 348
|
Инициативная, Бухтар-
минского, Ковровская
Кол-во домов: 82 ч/с
|
07.08 09−00
|
07.08 17−00
|
|
Завод. адм.
|
ООО «КЭнК»
|
Вырубка ДКР
(ТП-537)
|
15
№ 349
|
Курако 1
|
07.08 09−00
|
07.08 12−00
|
|
«ЖКХ Новокузнецка»
|
ООО «КЭнК»
|
Ревизия оборудования в ТП-42
|
16
№ 504
|
Трестовский 12
|
07.08 10−00
|
07.08 15−00
|
|
«Луч»
|
«Луч»
|
Ремонтные работы в эл. щитовой дома
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