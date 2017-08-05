В ближайшие дни в некоторых районах города ограничат подачу холодной и горячей воды.

Сегодня, 5 августа, в рамках подготовки к отопительному сезону горячее водоснабжение отключено в 162 жилых домах и 8 социальных объектах. В настоящее время силами специалисты МП «ССК» ведут работы по ремонту сальниковых компенсаторов.

Горячего водоснабжения не будет до 14:00 6 августа в жилых домах и социальных объектах на улицах Ермакова, Кирова, Франкфурта, Тольятти, Павловского, Запорожская, Свердлова, Орджоникидзе, проспектах Кузнецкстроевский и Пионерский.

График отключений в других районах распространила ЕДДС Новокузнецка.