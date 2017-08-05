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Часть новокузнечан временно останется без воды

Часть новокузнечан временно останется без воды

Сегодня 17:53
999
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nhknews.ru

В ближайшие дни в некоторых районах города ограничат подачу холодной и горячей воды.

Сегодня, 5 августа, в рамках подготовки к отопительному сезону горячее водоснабжение отключено в 162 жилых домах и 8 социальных объектах. В настоящее время силами специалисты МП «ССК» ведут работы по ремонту сальниковых компенсаторов.

Горячего водоснабжения не будет до 14:00 6 августа в жилых домах и социальных объектах на улицах Ермакова, Кирова, Франкфурта, Тольятти, Павловского, Запорожская, Свердлова, Орджоникидзе, проспектах Кузнецкстроевский и Пионерский.

График отключений в других районах распространила ЕДДС Новокузнецка.

п/п

Дата

откл.

Дата

вкл.

план

Дата

вкл.

факт

Обслужи-

вающая

организация

Кто

устраняет

Причина

Горячая вода

1

№ 184

Потребители от Абашевской районной котельной (85 ж/домов, 15 соц. объектов)

25.07 08−00

07.08 20−00

УК, ТСЖ

ЖСК, КОиН

УЗО

Ордж. адм.

ООО

«ТеплоСервис»

Гидравлические испытания т/сетей на прочность и плотность

2

№ 575

Потребители от котельной РТРС :

Черемнова 78,80

01.08 08−00

15.08 10−00

«Паритет»

МП «ССК»

Гидравлические испытания т/сетей и подготовка оборудования котельной к отопительному сезону

3

№ 186

Потребители от

Байдаевской центральной

котельноьй

(76 ж/домов,

8 соц. объектов)

01.08 08−00

14.08 20−00

УК, ТСЖ

ЖСК, КОиН

УЗО

Ордж. адм.

ООО

«ТеплоСервис»

Гидравлические испытания т/сетей на прочность и плотность от котельной БЦК

4

№ 583

район Дальнего Куйбышево

КЦК (Стволовая 9)

07.08 09−00

16.08 20−00

Куйб. адм.

МП «ССК»

Подготовка оборудования котельной к отопительному сезону

5

№ 650

Авиаторов 56,60/1,62,64, Архитекторов 29,31, Олимпийская 17/2,17/3

Соц.объекты:

МЧС (Олимпийская 54)

Дом-интернат № 2 (Олимпийская 17)

01.08 11−00

30.08 09−00

«Жилищник»

Новоил. адм. КСЗ

МП «ССК»

На основании

т/гр. № 289

от 31.07.2017 г. от КТС

6

№ 585

Потребители от котельной Бунгур:

ОЦ Бунгур

07.08 09−00

07.08 11−00

Куйб. адм.

МП «ССК»

Демонтаж приборов учета

7

№ 586

Потребители котельной № 32:

Садопарковая 28,30,32,

Детский сад № 15 (Жасминная 29),

Детский сад № 24 (Жасминная 31)

07.08 13−00

07.08 16−00

Куйб. адм. КОиН

МП «ССК»

Демонтаж приборов учета

8

№ 664

Вокзальная 10,11,13,15,

17,17а, 17б, 17,19,19а,

Вокзальный 1,12,12/1,14

Всесторонняя 15,19,

Школа -интернат № 66 (Всесторонняя 46),

Калужская 29,30,31,34,

35,36,37,38,3а,

Карбышева 3,4,5,7,8,

Лермонтова 1,12,12 г, 18,22,26,3,59,61, Больница № 8

(Медицинская 36),

Пролетарская 4а,

Промышленная 1,10,10а,

12,16,18,20,29,31,35,

Тушинская 1,11,2,3,4,5,6

Щорса 15,15а, 3,3а, 5,5б, 9

06.08 10−00

06.08 15−00

«Притомское»

«УК ЖКХ Новокузнецка»

«А плюс»

«Империя»

КИК

«Жилфонд»

УЗО

КСЗ

МП «ССК»

Ремонтные работы на зап/арматуре на т/трассе по Промышленной, 5

9

№ 162

Потребители от Куйбышевской Центральной котельной: (101 ж/дом, 10 социальных обьектов, 42 абонента)

07.08 09−00

10.08 17−00

УК, ТСЖ

ЖСК, КОиН

УЗО

Куйб. адм.

ООО

«ТеплоСервис»

Гидравлические испытания т/сетей на прочность и плотность от КЦК

10

№ 253

Ленина 21

07.08 09−00

07.08 16−00

«30 квартал»

«30 квартал»

Замена зап/арматуры в т/у дома

11

№ 256

Петракова 41

07.08 09−00

07.08 12−00

«Рэмэковец»

«Рэмэковец»

Замена зап/арматуры в т/у дома

Холодная вода

1

№ 994

пос. Форштадт

Соц. объекты:

Музей Достоевского

(Достоевского 29), Спецзона

(Полосухина 3), Гимназия № 10

(Шункова 6)

10.08 09−00

10.08 20−00

Кузн. адм.

КОиН

ООО «Водоканал»

Замена ПГ D=100мм по Луначарского, 4

2

№ 1045

Гвардейская 39−48,

Новостройка 5−48 (в.к), Томь-Усинская 35 (в.к),

37,38−52, Шпальная, Трудармейская

10.08 09−00

10.08 17−00

Ордж. адм.

ООО «Водоканал»

Замена ПГ по Демьяна Бедного, 15, D=300 мм

3

№ 1046

40 лет Победы 13−27 (в.к, Шахтеров 20а, 26−32 (чет, в. к), 33−36 (в.к),

Шолохова

Соц. объекты:

Лицей № 76

(40 лет Победы),

Детский сад № 259

(40 лет Победы 19),

Детский сад № 37

(Шахтеров 30б)

10.08 09−00

10.08 17−00

«Астея»

УК ЖКХ

«Сибирь 2»

«Рассвет»

«Губерния»

«Веста»

«Луч»

КОиН

ООО «Водоканал»

Замена ПГ по 40 лет Победы, 19

4

№ 1067

Ноградская

1−17 (неч, в. к), 21 (в.к),

Строителей 84−88,

92−96(чет)

Соц. объекты:

Детский сад № 261

(Ноградская 9)

07.08 09−00

07.08 19−00

«Титан»

«Инком-С»

«Триумф-МК»

«Таурус»

«А плюс»

«Квартал на Левом»

«Плюс-4 Сервис» «УрсаДом»

«Семерка» «Губерния»

«Каэмковец» «Ноградский»

КОиН

ООО «Взлет-Кузбасс»

Установка узла ХВС на жилой дом по Строилетей, 96

5

№ 1068

Спартака 12,14,14б, 16 (в.к), 20 (в.к.), 22 (в.к) Соц. объекты:

Поликлиника № 4

Спартака 16),

Детский сад № 190

(Спартака 20а),

Детский сад № 55 (Спартака 22а)

05.08 09−00

05.08 19−00

«УЖК-Центр»

«С-Порт»

«Сад Город»

«Луч»

КОиН

ООО «Водоканал»

Устранение повреждения на водопроводе

D=200 мм

по Спартака, 16

6

№ 1066

Строителей 57,61−65(нч)

Соц. объекты:

Наркологическое отделение

(Строителей 61)

07.08 09−00

07.08 19−00

«Жилфонд»

«Луч» «УрсаДом»

«Инком-С»

УК «ЖКХ» Новокузнецка

ООО «Взлет-Кузбасс»

Установка узла учета ХВС на жилой дом по Строителей, 65

7

№ 1

Авиаторов 112 (в.к),

116−128,

Мира 12−24 (чет), 26а,

Новоселов 51−67 (в.к)

Соц. объекты:

Детский сад № 256

(Авиаторов 124),

Школа искусств № 55

(Мира 24),

Детский сад № 260

(Новоселов 63)

15.08 09−00

15.08 20−00

«УЖК»

«Инженер-Сервис»

«МАИ»

«РОСТ»

ООО «Водоканал»

Замена ПГ Новоселов, 55, D=300 мм

8

№ 2

Авиаторов 56−68 (чет, в. к), Архитекторов 27−33 (неч), Олимпийская 17

Соц. объекты:

Центр «Спектр» ,

Котельная, ДЮСШ № 7

(Авиаторов 56),

Дом престарелых № 2

(Олимпийская 17)

17.08 09−00

17.08 22−00

«РОСТ»

«УЖК»

«Жилищник»

«Зенит»

«Инженер-Сервис»

«УК Стимул»

«Чистый Дом»

ООО «Водоканал»

Замена ПГ Архитекторов, 27, D=300 мм

9

№ 3

Ярославская 18

05.08 09−00

05.08 19−00

«Ацтек-2»

ООО «Водоканал»

Устранение повреждения по Ярославская, 18,

D=100 мм

(земляные работы)

Электроэнергия

1

№ 498

Щербаковская,

Каскадная,

Даурская,

Даурский,

106 домов ч/сектора

(с включением на ночь)

07.08 09−00

08.08 17−00

Куйб.адм.

НРЭС

Ремонтные работы по замене провода

2

№ 1828

Точилино

07.08 09−00

07.08 16−00

Куйб. адм.

ООО ГЭС

Текущий ремонт на ВЛ-6 кВ

3

№ 1829

13-й Микрорайон

4,5,10,11

МКД 4

07.08 09−00

07.08 12−00

«Жилфонд»

«13 микрорайон»

«Плюс-4 Сервис»

ООО ГЭС

Поверка трансформаторов тока в эл. щитовой домов

4

№ 1829

13-й Микрорайон

6,7,8,9

МКД 4

07.08 13−00

07.08 16−00

«Жилфонд»

ООО ГЭС

Поверка трансформаторов тока в эл. щитовой домов

5

№ 1831

Советской Армии

29,31,33

МКД 3

07.08 13−00

07.08 15−00

ЖКУ-3

ООО ГЭС

Текущий ремонт в

ТП-424

6

№ 1832

Точилино

07.08 09−30

07.08 12−00

Куйб. адм.

ООО ГЭС

Поверка трансформаторов тока в ТП-124,639

7

№ 343

Алапаевский, Ашхабад-

ский, Курортный, Тихий,

Рельсовый,

40 лет Октября

(с включением на ночь)

05.08 09−00

07.08 17−00

Куйб. адм.

ООО «КЭнК»

Монтаж ж/б опор, провода СИП

8

№ 1834

Точилино

07.08 13−30

07.08 16−00

Куйб. адм.

ООО ГЭС

Поверка трансформаторов тока в ТП-25,639

9

№ 1836

Кирова 61,65,67

МКД 3

Соц. объекты:

Школа № 72

(Свердлова 10а)

07.08 13−30

07.08 16−30

«Надежда+»

КОиН

ООО ГЭС

Текущий ремонт в

ТП-640

10

№ 346

Батюшкова 22,26,16,24,

Транспортная 79

07.08 09−00

07.08 17−00

«Наш город»

«А плюс»

«Титан»

«Квартал на Левом»

ООО «КЭнК»

Ревизия оборудования ТП-643

11

№ 1837

Крепостная гора

07.08 09−00

07.08 16−00

Кузн. адм.

ООО ГЭС

Текущий ремонт на ВЛ-10 кВ

12

№ 1839

Чаадаева, Декабристов

25 домов ч/сектора

ДК «Алюминщик»

(Ленина 41)

07.08 13−00

07.08 16−00

Кузн. адм.

УК

ООО ГЭС

Текущий ремонт в

ТП-362

13

№ 347

Благовещенская, Дов-женко, Сосновская, Биробиджанский,

Копровый, Донецкая

Кол-во домов: 93 ч/с

07.08 09−00

07.08 17−00

Куйб. адм.

ООО «КЭнК»

Вырубка ДКР

(ТП-136)

14

№ 348

Инициативная, Бухтар-

минского, Ковровская

Кол-во домов: 82 ч/с

07.08 09−00

07.08 17−00

Завод. адм.

ООО «КЭнК»

Вырубка ДКР

(ТП-537)

15

№ 349

Курако 1

07.08 09−00

07.08 12−00

«ЖКХ Новокузнецка»

ООО «КЭнК»

Ревизия оборудования в ТП-42

16

№ 504

Трестовский 12

07.08 10−00

07.08 15−00

«Луч»

«Луч»

Ремонтные работы в эл. щитовой дома
Комментарии 5
Добавить комментарий
аватар
z
1 2
Вот так просто очумелые скака нарушили несколько федеральных законов о водоснабжении населения, хотя им не привыкать, ведь у них крыша в амдинистрации, а рпорукатура на прикорме.
ответить
аватар
Сталин
4 0
Люди завтра с дач приезжают и воды нет)))))))))) Дебильная страна
ответить
аватар
бревно Ленина
0 1
Вот так просто очумелые скака нарушили несколько федеральных законов о водоснабжении населения, хотя им не привыкать, ведь у них крыша в амдинистрации, а рпорукатура на прикорме.
Задрал буквы путать. Или изо рта вынь, или внимательней следи за письмом. Про кого коряво пишешь, им похрен, что ты там коряво пишешь, но тебя ващето люди читают.
ответить
аватар
бревно Ленина
0 0
Вот так просто очумелые скака нарушили несколько федеральных законов о водоснабжении населения, хотя им не привыкать, ведь у них крыша в амдинистрации, а рпорукатура на прикорме.
минус за корявость
ответить
Добавить комментарий
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