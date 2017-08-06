В воскресенье, 6 июля, в Кемеровской области будет жарко. Воздух прогреется до +25…+30 градусов. При этом местами ожидаются дожди, грозы, град.

Кроме того, предупреждает ЕДДС Новокузнецка, при грозах усилится ветер. Его порывы будут достигать 12−17 метров в секунду.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, со вторника, 8 августа, в Кузбассе начнётся похолодание.