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Новосибирск: Карта выходных с 4 по 6 августа

Жара и град: в Кузбассе объявили оперативное предупреждение

Сегодня 10:30
937
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
i12.fotocdn.net

В воскресенье, 6 июля, в Кемеровской области будет жарко. Воздух прогреется до +25…+30 градусов. При этом местами ожидаются дожди, грозы, град.

Кроме того, предупреждает ЕДДС Новокузнецка, при грозах усилится ветер. Его порывы будут достигать 12−17 метров в секунду.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, со вторника, 8 августа, в Кузбассе начнётся похолодание.

Комментарии 2
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бугонатор то в курсе погоды?
А он иде?
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