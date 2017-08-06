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Начальника кузбасского ГУ ФСИН арестовали

Сегодня 09:30
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
hibiny.com

Начальник ГУ ФСИН по Кемеровской области Константин Антонкин взят под стражу.

Суд рассматривал вопрос об избрании ему меры пресечения несколько часов, пишет novokuznetsk.su.

Генерал-майора внутренней службы подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. Но обвинение ему ещё не предъявлено. По словам самого подозреваемого, проблемы с законом возникли из-за мести «определённых людей».

Константин Антонкин арестован до 1 октября. Его отправят в СИЗО Новосибирска.

Ранее ВашГород.ру сообщал об обысках в доме и офисе руководителя кузбасского ГУ ФСИН.

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