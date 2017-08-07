Где лучше покупать овощи? Этот вопрос мучает многих горожан каждое лето.

Некоторые предпочитают магазины. Это удобно, все в одном месте, рядом с домом. Другие же покупают овощи только на рынках, где каждый сезон продают свежий урожай частники-садоводы.

ВашГород.ру сравнил цены, посоветовался с экспертом и определил все плюсы и минусы каждого из вариантов.

Мы побывали в нескольких супермакетах: «Ленте», «Ашане», «Пятёрочке», «Монетке», «Марии-ра» и «Магните». А также на двух базарах, расположенных в центре: возле вокзала и на Левом берегу. Для сравнения взяли самые популярные овощные продукты: помидоры, огурцы и молодой картофель.

Сразу оговоримся, что в магазинах в зависимости от сорта овощей цены отличаются. Например, немытая и нефасованная картошка значительно дешевле чистой и той, что уже в пакетах. Так, немытый картофель в «Ленте» стоит 19.90 за кг. А чистый и расфасованный продукт продается за 49.99, 63.69 рубля в зависимости от сорта. В «Марии-ра» картофель стоит 39.90, а если брать его вымытым и заранее взвешенным, то придётся переплатить. Его цена 69.90. В «Магните» грязный картофель 36.90, чистый — 65.90 рублей.

На рынках же на картошку единая цена — 50 рублей за килограмм чистой картошки.

Цены на огурцы тоже зависят от сорта. Например, в «Ашане» огурцы с пупырышками стоят 36.56 рублей, а цена на гладкие — 51.06−54.75 рублей за килограмм в зависимости от размера плодов. В «Ленте» за килограмм гладких огурцов придётся заплатить 54.69 рубля, а за огурцы с пупырышками — 35.54.

На рынке ситуация обстоит иначе. Огурцы здесь продают не килограммами, как в магазине, а кучками. Одна кучка 25 — 30 рублей. Мы попросили взвесить нам ровно килограмм. У разных продавцов этот вес получился из разного количества кучек (от 3 до 5). Путем несложных подсчётов, приходим к выводу, что при благоприятном раскладе вы сможете купить килограмм огурцов за 75 рублей (три кучки по 25 рублей), самый же дорогой вариант — 150 рублей (5 кучек по 30 рублей).

С помидорами все намного проще. Томаты плотные и твердые, подходящие для засолки, дешевле и в магазинах, и на рынке. В «Ашане» — 58.45 рублей, в «Ленте» — 67.90; 69.90. Помидоры для салата — мягкие и сладковатые в «Ашане» — 86.98, в «Ленте» 85.59. На рынке самая низкая цена на помидоры — 70 рублей, а самая высокая (на сорт «Бычье сердце»), его мы, кстати, не наши на полках супермаркетов — 150 рублей за килограмм.

Для удобства мы приготовили для вас сводную таблицу. Суммы указаны в рублях за один килограмм овощей. Самые высокие и низкие цены выделены.

Огурцы ( кг) Помидоры ( кг) Картофель ( кг) Ашан 35.56; 51.06; 54.75; 58.45; 86.98 нет в продаже Лента 35.59; 54.69 67.90; 69.90; 85:59 19.89; 49.99; 63.69 Магнит 42.00 77.90 36.90; 65.90 Мария-ра 42.90 79.90 39.90; 69.90 Монетка 39.90 79.90 37.90 Пятёрочке 69.90 119.00 33.90 Рынок 75 — 150 70 — 150 50

Получается, что самые низкие цены на огурцы в «Ленте», помидоры — в «Ашане», на картошку — на рынке.

Самые высокие цены на огурцы и помидоры на базаре. А на картошку — в «Марии-Ра». Получается, что при желании можно хорошо сэкономить. Например, разница между самыми дорогими и дешёвыми огурцами больше 100 рублей.

Мы обратились за помощью к директору одного из супермаркетов Наталье, чтобы понять, как формируют цены в магазинах.

«На формирование цены на тот или иной продукт влияет несколько факторов. Во-первых, это закупочная цена. К ней магазин прибавляет определённый процент и на выходе получается то, что покупатель видит на ценнике. Во-вторых, проводятся маркетинговые исследования, изучаются цены конкурентов. Естественно, магазину не выгодно сильно завышать или занижать цены по сравнению с другими компаниями», — пояснила Наталья.

Наталья добавила, что в больших супермаркетах цены скорее всего будут ниже. Так как они совершают закупку большими партиями.

ВашГород.ру также выяснил, насколько овощи в супермаркетах являются свежими и безопасными.

«На каждый товар, в том числе на овощи, есть сертификат, с которым по требованию может ознакомиться любой покупатель. Это свидетельство того, что продукт соответствует нормам СанПиНа. Кроме этого в нашем магазине переборка овощей проводится каждые четыре часа. Поэтому овощи и фрукты, которые начинают портиться просто не могут попасть в корзину к покупателю», — рассказала Наталья.

Мы также расспросили жительницу сельской местность Людмилу, которая уже много лет продаёт выращенные в собственном огороде овощи на городском базаре.

«Цены на рынке дороже, чем в магазинах. Так всегда было. Нужно помнить, что за ведром огурцов стоит огромный труд: грядку вскопать и посадить это полбеды. А полив! Я за один вечер расходую полную бочку воды, все сама в лейках таскаю, и так каждый вечер. Я свой труд ценю и продавать за копейки не буду. У меня есть покупатели, которые приходят ко мне на базар уже несколько лет, доверяют мне. Они точно знают, что я им продам только свежие овощи. Плюс я живу далеко от города, поэтому все мои продукты экологически чистые. Так что те, кто заботится о своем здоровье, лучше переплатят на рынке, чем будут покупать в магазинах непонятно что», — рассказала Людмила.

Желаем удачных покупок!