Сбербанк начал тестирование собственного мобильного оператора. В базовом пакете услуг всё бесплатно.

Виртуальный мобильный оператор от Сбербанка называется «Поговорим». Уже действует собственный сайт, где указаны тарифы, карта покрытия и адреса офисов продаж. Сейчас оператор действует только в Санкт-Петербурге, подключиться можно в трёх офисах банка.

Как сообщает vc.ru, купить симку смогут не только клиенты Сбербанка. Зато для них есть бонусы — возможность оплачивать связь бонусами «Спасибо», кэшбэк за покупки в магазинах-партнёрах с телефона и др. Но самое главное — это базовый пакет услуг, который пользователи получат при подключении.

«При подключении всем абонентам предоставляется Базовый тариф, включающий бесплатный пакет трафика на 500 Мб, 50 минут разговоров на номера домашнего региона и SMS по 1,5 руб. на номера домашнего региона, и SMS по 2,5 руб. на номера России», — сообщается на сайте «Поговорим».

Дальше уже дороже: самый дешёвый тариф включает 150 минут звонков и 3 Гб интернет-трафика, стоит он 200 рублей в месяц. За самый дорогой тариф придётся платить 1 тыс. руб. в месяц, это 1,5 тыс. минут, 15 Гб Интернета и 3 тыс. смс. Звонки в домашнем регионе сверх тарифа обойдутся в 1,5 руб. за минуту, в другие регионы — 5 руб. за минуту. За 1 ГБ дополнительного интернет-трафика придётся заплатить 125 руб. в месяц, 3 ГБ — 240 рублей.

Когда оператор заработает в других регионах, в банке пока не сообщают. Но уж известно: при выезде из домашнего региона действует роуминг, звонки стоят по 5 руб. за минуту разговора.

Напомним, в начале лета тестировать собственный мобильный оператор начала также соцсеть «ВКонтакте».