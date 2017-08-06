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Сбербанк запустил в России бесплатный мобильный оператор

Сегодня 07:45
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Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
digital.report

Сбербанк начал тестирование собственного мобильного оператора. В базовом пакете услуг всё бесплатно.

Виртуальный мобильный оператор от Сбербанка называется «Поговорим». Уже действует собственный сайт, где указаны тарифы, карта покрытия и адреса офисов продаж. Сейчас оператор действует только в Санкт-Петербурге, подключиться можно в трёх офисах банка.

Как сообщает vc.ru, купить симку смогут не только клиенты Сбербанка. Зато для них есть бонусы — возможность оплачивать связь бонусами «Спасибо», кэшбэк за покупки в магазинах-партнёрах с телефона и др. Но самое главное — это базовый пакет услуг, который пользователи получат при подключении.

«При подключении всем абонентам предоставляется Базовый тариф, включающий бесплатный пакет трафика на 500 Мб, 50 минут разговоров на номера домашнего региона и SMS по 1,5 руб. на номера домашнего региона, и SMS по 2,5 руб. на номера России», — сообщается на сайте «Поговорим».

Дальше уже дороже: самый дешёвый тариф включает 150 минут звонков и 3 Гб интернет-трафика, стоит он 200 рублей в месяц. За самый дорогой тариф придётся платить 1 тыс. руб. в месяц, это 1,5 тыс. минут, 15 Гб Интернета и 3 тыс. смс. Звонки в домашнем регионе сверх тарифа обойдутся в 1,5 руб. за минуту, в другие регионы — 5 руб. за минуту. За 1 ГБ дополнительного интернет-трафика придётся заплатить 125 руб. в месяц, 3 ГБ — 240 рублей.

Когда оператор заработает в других регионах, в банке пока не сообщают. Но уж известно: при выезде из домашнего региона действует роуминг, звонки стоят по 5 руб. за минуту разговора.

Напомним, в начале лета тестировать собственный мобильный оператор начала также соцсеть «ВКонтакте».

Комментарии 6
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Вася
11 0
Что значит "свой регион" и "роуминг"!?!? Приказано же отменить!? Или Грефу всё можно?
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Вася
3 0
Что значит "свой регион" и "роуминг"!?!? Приказано же отменить!? Или Грефу всё можно?
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жека
2 0
Опять naebali народ с бесплатным сыром)
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%
2 3
500 Мб бесплатно? Неслыханная щедрость! Этих Мб хватит открыть почту. Спасибо! Смс-ки 1,5 р. штука (в которой, как водится 2-3 слова, а поздравление, например, разобьют уже на 20 смс-ок). Спасибо, не надо. У меня на билайновском тарифе смс-ки бесплатны. И плачу за безлимит по интернету+250 минут любому оператору в домашнем регионе+бесплатные смс в домашнем регионе любому оператору всего 13 р. в день. Итого за месяц 390 р., если 30 дней, или 403, если 31 день.
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z
1 0
Сгреф такой же профи как спутин нанятый олигархрянами для защиты своих баблосиков от таких же интервентов.
А запускают потому что видят на что люди тратят баблосики, и выпускать такие деньжищи в другие бизнесы для них жадново при том, что связь стоит копейки, а дерут рубли.
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