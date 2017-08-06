Вчерашняя встреча «Металлурга» с казанским «Ак Барсом» в Нижнем Новгороде закончилась с разгромным счётом 0:5. Это была четвёртая игра для сибиряков на турнире.

Предсезонный турнир на кубок губернатора Нижегородской области стартовал 1 августа. Новокузнечане сыграли на нём четыре матча и проиграли везде. Наша команда встречалась на льду со «Спартаком» (1:5), «Автомобилистом» (1:3), «Торпедо» (0:4) и «Ак Барсом» (0:5).

«По итогам половины матча счёт так и не был открыт. Во втором периоде „Ак Барс“, нанеся всего четыре броска в створ, сумел забросить аж три шайбы. В третьем периоде казанцы в атаке играли активней, и в итоге соперник сумел довести дело до крупного счета», — рассказывает о встрече сайт хоккейного «Металлурга».

Групповой этап на турнире в Нижнем Новгороде завершился. Финальная игра новокузнечан пройдёт завтра, уже в рамках турнирной таблицы. Наш соперник — «Салават Юлаев». Уфимская команда выиграла в трёх матчах из четырёх.

Напомним, несколько дней назад тренеры «Металлурга» заявляли, что не совсем довольны тем, как выглядит команда на льду.