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Новосибирск: Карта выходных с 4 по 6 августа

«Металлург» всухую проиграл четвёртый матч в предсезонном турнире

Сегодня 09:05
332
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Пресс-служба "Металлург Нк"

Вчерашняя встреча «Металлурга» с казанским «Ак Барсом» в Нижнем Новгороде закончилась с разгромным счётом 0:5. Это была четвёртая игра для сибиряков на турнире.

Предсезонный турнир на кубок губернатора Нижегородской области стартовал 1 августа. Новокузнечане сыграли на нём четыре матча и проиграли везде. Наша команда встречалась на льду со «Спартаком» (1:5), «Автомобилистом» (1:3), «Торпедо» (0:4) и «Ак Барсом» (0:5).

«По итогам половины матча счёт так и не был открыт. Во втором периоде „Ак Барс“, нанеся всего четыре броска в створ, сумел забросить аж три шайбы. В третьем периоде казанцы в атаке играли активней, и в итоге соперник сумел довести дело до крупного счета», — рассказывает о встрече сайт хоккейного «Металлурга».

Групповой этап на турнире в Нижнем Новгороде завершился. Финальная игра новокузнечан пройдёт завтра, уже в рамках турнирной таблицы. Наш соперник — «Салават Юлаев». Уфимская команда выиграла в трёх матчах из четырёх.

Напомним, несколько дней назад тренеры «Металлурга» заявляли, что не совсем довольны тем, как выглядит команда на льду.

Комментарии 8
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Сосед
9 0
Такой футбол нам не нужен
И хоккей - тоже!
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бревно Ленина
2 0
хоккей головного мозга
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Недимон
1 0
Хоть бы драчку учинили - тоже "результат" игры.
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z
0 0
За то бобровкин говорит что в нвкз все хорошо с хоккеем ведь ему за ето хатку дали, отрабатывает не может правду сказать, но игру не обтулиишь.
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!
0 0
Пора уже привыкнуть!
к этому
привыкнуть
нельзя!
надо их послать на х..., т.е. в КНДР,
в командировку, там их, ихний вождь или расстреляет, или играть научит!
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