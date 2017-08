Самым просматриваемым видео за всю историю хостинга YouTube стала летняя песня пуэрториканского музыканта Луиса Фонси.

Клип на песню Despacito за 7 месяцев 2017 года набрал на ютьюбе более 3 млрд просмотров. Видео загрузили нам хостинг 12 января, оно стало самым просматриваемым за всю историю существования ютьюба.

Как сообщает «Лента.ру», до этого лидером был клип на песню See You Again американского рэпера Уиза Халифы и певца Чарли Пута. У видео 2,99 млрд просмотров с апреля 2016 года. Замыкает тройку корейская легенда 2012 года — Gangnam Style от PSY, 2,92 млрд.

Напомним, ранее песня Despacito стала самой прослушиваемой в мире. Она также лидирует в списке песен 2017 года и уже 12 недель остаётся в топе Billboard Hot 100.

О приключениях песни Despacito в мире и неожиданных ремиксах на неё ВашГород.ру писал в июле.