Российские власти решили снова по-крупному вложиться в Крым. В этот раз на благоустройство полуострова пойдёт 57 млрд руб. из федерального бюджета.

Как сообщает «РБК», все нужные документы подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Деньги пойдут на дороги, электрификацию, строительство новых и реконструкцию старых объектов в 2018—2020 гг.

«На строительство и реконструкцию дороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь выделят 14,4 млрд руб., 780 млн руб. направят на строительство дороги к Керчи, 6,75 млрд руб. пойдут на объекты здравоохранения и образования в Севастополе», — уточняет «РБК».

Остальные средства пустят на канализацию, тоннельные водоводы, электрификацию населённых пунктов и реконструкцию детского центра «Артек».

Кроме того, в конце июля Владимир Путин утвердил поправки в бюджет на 2017 год. Крым получит более 900 млн руб. на трассу «Таврида».

Для сравнения: в Новосибирской области по федеральной программе на реконструкцию дорог в 2017 году пустят около 1 млрд руб. Доля федерального бюджета — 480 млн руб.

Напомним, с 2018 года в Крыму, Севастополе и на Алтае введут курортный сбор с туристов. За сутки пребывания россиянам придётся заплатить до 100 руб. Но предприимчивые крымчане пытаются требовать сбор уже сейчас.