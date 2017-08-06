Правительство России расширило список наркотиков и психотропных веществ. Это позволит продуктивней сажать за решётку распространителей «синтетики».

Сегодня состав синтетических наркотиков постоянно меняется, и привлечь к уголовной ответственности изобретательных драгдилеров довольно сложно. Поэтому МВД предложило расширить перечень запрещённых веществ в России в рамках госпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотиков».

«В настоящее время поток синтетических наркотиков, в том числе новых психоактивных веществ (далее — НПВ), обладающих неопределённым правовым статусом, формулы которых постоянно изменяются, способствует поддержанию высокой степени наркоугрозы», — уточняет ситуацию пояснительная записка к документу.

В перечень запрещённых вошли 15 веществ: 14 наркотиков и один психотропный препарат. Все они обладают «высоким наркогенным потенциалом» и по составу схожи с уже внесёнными в перечень.

Добавим, увеличился также список растений, которые используются для приготовления наркотиков. Что примечательно, попала туда мимоза — высушенные корни содержат запрещённое вещество диметилтриптамин. Как сообщает «Деловой Петербург», МВД якобы заметило, что в интернете начали активно продавать высушенные семена мимозы для выращивания.

Одновременно в кабмине внесли поправки и в Уголовный кодекс.

Напомним, ВашГород.ру проводил расследование, насколько легко купить синтетические наркотики в интернете.