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В России расширили список наркотиков и ужесточили Уголовный кодекс

Сегодня 15:15
651
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
positivelivingbc.org

Правительство России расширило список наркотиков и психотропных веществ. Это позволит продуктивней сажать за решётку распространителей «синтетики».

Сегодня состав синтетических наркотиков постоянно меняется, и привлечь к уголовной ответственности изобретательных драгдилеров довольно сложно. Поэтому МВД предложило расширить перечень запрещённых веществ в России в рамках госпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотиков».

«В настоящее время поток синтетических наркотиков, в том числе новых психоактивных веществ (далее — НПВ), обладающих неопределённым правовым статусом, формулы которых постоянно изменяются, способствует поддержанию высокой степени наркоугрозы», — уточняет ситуацию пояснительная записка к документу.

В перечень запрещённых вошли 15 веществ: 14 наркотиков и один психотропный препарат. Все они обладают «высоким наркогенным потенциалом» и по составу схожи с уже внесёнными в перечень.

Добавим, увеличился также список растений, которые используются для приготовления наркотиков. Что примечательно, попала туда мимоза — высушенные корни содержат запрещённое вещество диметилтриптамин. Как сообщает «Деловой Петербург», МВД якобы заметило, что в интернете начали активно продавать высушенные семена мимозы для выращивания.

Одновременно в кабмине внесли поправки и в Уголовный кодекс.

Напомним, ВашГород.ру проводил расследование, насколько легко купить синтетические наркотики в интернете.

Комментарии 4
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алекс
5 0
А также повысили плату за некоторые коммунальные услуги в 2 с лишним раза, Путин по масштабам взимания оплаты за ЖКХ превращается в Порошенко.....
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КоляYeti 14122
3 0
А также повысили плату за некоторые коммунальные услуги в 2 с лишним раза, Путин по масштабам взимания оплаты за ЖКХ превращается в Порошенко.....
На этом кремлевские СМИ не акцентируют внимание, главное какой здоровый и бодрый Путин - ещё пару сроков (я о президентстве) "на одной ноге простоит", даже щук под водой умудряется гонять...
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алекс
0 0
КоляYeti:
На этом кремлевские СМИ не акцентируют внимание, главное какой здоровый и бодрый Путин - ещё пару сроков (я о президентстве) "на одной ноге простоит", даже щук под водой умудряется гонять...
Ну не знаю чем всё это кончится.....есть хорошая русская пословица, если не дюж не берись за гуж.....Путин В.В взялся значит просчитал все риски.......наверное просчитал.....У меня например в квитанции ни с того ни с сего плата за капремонт и обслуживание лифта увеличилась в 2 раза, ну буду платить по прежнему по старой цене, а там видно будет, может это происки недимона?
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гость
1 0
так а какие именно то препараты попали в список?? а то я в аптеку пойду за анальгином или корвалолом,а меня там же примут и посадят лет на 5,из-за того что там какое нибудь психотропное вещество содержится
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