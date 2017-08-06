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Какие пароли нельзя использовать в интернете — Microsoft

Сегодня 17:00
834
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
blog.welltok.com

Сотрудник «Майкрософт» запустил необычный онлайн-сервис. Теперь можно проверить, не использовали ли хакеры ваш личный пароль.

В базу включено 360 миллионов паролей, сообщает «РГ». Программист Трой Хант взял из их открытых источников — это выложенные в публичный доступ списки паролей, уже похищенных мошенниками.

Сервис не русифицирован, но пользоваться им очень легко. Достаточно ввести в строку свой пароль, нажать на кнопку справа, и программа сообщит, не засветился ли ваш пароль в «хакерных» списках.

Пользователи по всему миру уже с увлечением пользуются новой программой.

Комментарии 2
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хмм... никто не докажет мне,
22 0
что это не социальная инженерия - сбор паролей, выдаваемых доверчивыми.
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..
0 0
Ну точно!Хотите, чтоб ваш пароль узнали - введите там.А с какого ID зашли - вычислят легко.
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