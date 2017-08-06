Сотрудник «Майкрософт» запустил необычный онлайн-сервис. Теперь можно проверить, не использовали ли хакеры ваш личный пароль.
В базу включено 360 миллионов паролей, сообщает «РГ». Программист Трой Хант взял из их открытых источников — это выложенные в публичный доступ списки паролей, уже похищенных мошенниками.
Сервис не русифицирован, но пользоваться им очень легко. Достаточно ввести в строку свой пароль, нажать на кнопку справа, и программа сообщит, не засветился ли ваш пароль в «хакерных» списках.
Пользователи по всему миру уже с увлечением пользуются новой программой.
3 августа 2017 г.
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