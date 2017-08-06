В Саду металлургов сегодня развернулся «Фестиваль еды». ВашГород.ру предлагает первые фотографии с главного гастрономического события лета.

Кулинарные мастер-классы, конкурсы и танцы, литературная кухня, анимационные зоны для детишек и просто возможность вкусно поесть — всё это «Фестиваль еды» в Новокузнецке.

Праздник вкуса ждёт вас сегодня в Саду металлурга до 20.00, а пока посмотрите первые фотографии с фестиваля.