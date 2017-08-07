В Новокузнецке появится новый частный центр восстановительной медицины.

Он откроется в Центральном районе, на проспекте Октябрьском, 12. Новокузнечане смогут получить консультацию невролога, ортопеда, хирурга и других врачей. Также предусмотрен массаж, лечебная физкультура и физиотерапия.

Медцентр открывает компания «Данко». По информации 2gis, у неё в Новокузнецке ещё семь ортопедических салонов.

Как стало известно ВашГород.ру, открытие центра восстановительной медицины запланировано на 15 августа.