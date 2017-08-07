В Новокузнецке появится новый частный центр восстановительной медицины.
Он откроется в Центральном районе, на проспекте Октябрьском, 12. Новокузнечане смогут получить консультацию невролога, ортопеда, хирурга и других врачей. Также предусмотрен массаж, лечебная физкультура и физиотерапия.
Медцентр открывает компания «Данко». По информации 2gis, у неё в Новокузнецке ещё семь ортопедических салонов.
Как стало известно ВашГород.ру, открытие центра восстановительной медицины запланировано на 15 августа.
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В Медиасервисе услуги невролога-500 руб.. И там все условия для приема больных.
Мы вырвем вам сердце!
Почувствуй разницу между понятиями "лечить" и "оказывать платные медицинские услуги".
Если вызываешь шлюху,не требуй от нее любви.
Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.