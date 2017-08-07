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Здоровый город

В Новокузнецке откроется новый медцентр

Сегодня 07:00
1352
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке появится новый частный центр восстановительной медицины.

Он откроется в Центральном районе, на проспекте Октябрьском, 12. Новокузнечане смогут получить консультацию невролога, ортопеда, хирурга и других врачей. Также предусмотрен массаж, лечебная физкультура и физиотерапия.

Медцентр открывает компания «Данко». По информации 2gis, у неё в Новокузнецке ещё семь ортопедических салонов.

Как стало известно ВашГород.ру, открытие центра восстановительной медицины запланировано на 15 августа.

Комментарии 7
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Сталин
3 0
заходил. Ради интереса спросил стоимость консультации невролога. Ответ ошарашил меня-850 руб. И рабочее место этого врача-2на 2 метра. Где он предлагает капельницы делать, блокады и т д. У меня туалет больше чем кабинет этого врача.

В Медиасервисе услуги невролога-500 руб.. И там все условия для приема больных.
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Антон
2 0
Рекомендую аналогичную продукцию заказывать по интернету. Потому что экономия может составить от 1 до 5 тыс. Я проверял.
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stek
1 0
Если бы они еще и вылечивали бы.....)
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z
1 0
Сча медицина не лечит, а зарабатывает.
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Седой 11634
0 0
Медцентр "Данко".
Мы вырвем вам сердце!
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Седой 11634
0 0
Если бы они еще и вылечивали бы.....)
А это никто и не обещает.
Почувствуй разницу между понятиями "лечить" и "оказывать платные медицинские услуги".
Если вызываешь шлюху,не требуй от нее любви.
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123
0 0
Очередная частная лавочка, где будут "столоваться" муниципальные специалисты в свободное от искусственно созданных очередей время. Создание таких лавочек говорит лишь об одном - в городе намеренно уничтожается бесплатная медицинская помощь, которая положена гражданам по конституции.

Статья 41

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.
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