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Утро с огоньком: пять новостей, которые сделают понедельник чуточку круче

Сегодня 06:50
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Понедельник — день тяжёлый? Только не для читателей ВашГород.ру, которые заряжаются позитивом с нашей постоянной рубрикой «Доброе утро».

Начнём мы, конечно же, с котиков. Те, у кого из вас есть пушистый любимец, могут научить его забавному трюку, а те, у кого нет — просто полюбоваться на милое животное.

В сети полно гайдов по обучению кошек этой команде. На русском языке мы нашли вот такой.

Рыбалка Владимира Путина в Туве — одна из самых обсуждаемых тем в последние дни. Президент не делал ничего экстраординарного — просто хорошо отдохнул на природе, поймав при этом щуку и окуня. «Лентач» же запустил волну фотошопа на фотографии Путина с рыбалки. Вот что вышло.

А вот как поглумились над ещё одним снимком.

В Питере на Свердловской набережной появилась своя платформа 9 и ¾. Там находится участок велодорожки, который упирается в стену. А активисты из клуба велосипедистов придали этому осмысленность, приделав табличку «Платформа 9 и ¾» на стенку. Будете в Петербурге — не проходите мимо.

Дрессировщик тигров из инстаграма выложил забавное видео со своей питомицей. На кадрах видно, как большая тигрица, совсем как домашняя кошка, пьёт воду из крана. И всё бы ничего, да только это происходит в туалете Московского цирка, и находящийся там мужчина, видимо, о животном не знал.

Какое же утро без бодрой песни? Предлагаем насладиться хитом Despаcito от пуэрториканского музыканта Луиса Фонси. Тем более что недавно этот клип признали самым просматриваемым на «Ютьюбе» за всю историю сайта.

Удачного вам понедельника!

Комментарии 5
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Я так кумекаю:
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Всему должно соответствовать время и место !
Гоняться за щукой и загорать, когда в Якутии на алмазном руднике затоплены люди и судьба 8 человек неизвестна, - оооооочень ко времени !!!
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z
0 0
Всему должно соответствовать время и место !
Гоняться за щукой и загорать, когда в Якутии на алмазном руднике затоплены люди и судьба 8 человек неизвестна, - оооооочень ко времени !!!
А ты чего здесь пишешь, ведь темные люди в танзании голодают.
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Dhhd
0 0
Вообще не смешно, Путин тоже человек, так что уже и отдохнуть нормально нельзя?!
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