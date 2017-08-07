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В России хотят возродить массовую сдачу стеклотары

Сегодня 07:10
790
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
media.englishrussia.com

По мнению автора инициативы, это позволит создать новые рабочие места, сократить площадь свалок и снизить ущерб окружающей среде.

В России предлагают возобновить массовый возврат стеклотары. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров. В ближайшее время инициатива поступит на рассмотрение правительства России, сообщает RT.

Депутат предлагает ввести залоговую стоимость стеклянных ёмкостей, а также установить автоматы для приёма пустых бутылок в супермаркетах.

Под залоговой стоимостью понимается фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи.

Это будет стимулировать людей сдавать бутылки. А если в каждом магазине будет автомат, то им будет ещё и удобно их сдавать. Эти меры широко применяются в Европе, например в Финляндии. При этом в России пункты по сбору стеклотары находятся только в 80 городах, — цитирует источник слова парламентария.

Мнения экспертов по этому вопросу разошлись. К примеру, член общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин поддерживает эту идею. А, по мнению главного редактора портала Отходы.ру Алексея Масленникова, выгода от переработки стекла не столь очевидна, а опасность от брошенных бутылок не так велика.

Заместитель председателя Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов в целом поддерживает инициативу, но в предложении Петрова видит много недостатков.

Как минимум она вступает в противоречие с уже действующим законом. У нас сейчас производители платят экологический сбор на утилизацию отходов, а предлагается эту ответственность переложить на граждан, — считает депутат.

Он также предположил, что залоговая стоимость тары может ощутимо сказаться на цене товаров, которые продаются в стеклотаре.

Комментарии 11
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олег
8 5
стекло- безвредно, может лежать в почве годами... а вот медведевский бзик- энергосберегающие китайские лампочки напичканы вредными веществами, загрязняющими окружающую среду, равно как и батарейки. почему бы этому умнику петрову не вспомнить, что в те же лампочки уже заложена цена утилизации? или он вспомнил детство золотое когда сдавал выпитые папашей пузыри и нехило так поднимался в бабосах?
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Пенсионер
14 0
Какие молодцы наши депутаты и чиновники!
Вон сколько рабочих мест прибавится. А для пенсионеров, бомжей вообще золотое дно!
Собирай да сдавай стеклотару - океанскую яхту как у Абрамовича или Сечина купить смогут!
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1
0 0
Вот только надо к двум вариантам стеклотару привести, винтовые и чебурашки. А то сейчас какой только формы нет.
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Читатель
4 0
Это они к тому,что разливного пива не будет? Сначало 1,5 оставили, потом сделают 1 л, а там и вообще пластик отменят? Экология или борьба с пивным алкоголизмом? Только вот в чем вопрос. А кто будет обрабатывать стеклотару качественно, чтобы не допустить вспышек гепатита, туберкулеза, сифилиса?. Ведь ее объемы возрастут раз в 10. И вообще, собрался на дачу, и вместо 2 х бутылок по 3 литра, взял 12 в стекле? Вот дурдом. Не машина, а стекловоз. Лучше бы сделали пункты приема пластиковых бутылок. Например по 3 рубля. Может кто и сдал бы, а так, сами дварники бы и сдавали. Решена бы была проблема утилизации пластика. Все у нас делается наспех.
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Я так кумекаю:
4 4
Отечественную тару "принимать", а импортную давить бульдозерами на специальных полегонах. Заказать в Китае бульдозеры на каждый город и селение России - чтобы всем хватило !
Пусть гейропа и пиндосия знают наших - мы им не они !
Опыт на овощах и фруктах уже накатан - нужно развивать его !
Лет через 15 - 20 наши внешние враги забудут слово санкция - как короста отвалится !
Мы ЕДИНЫ - базара нет !
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ага .....
3 3
стекло- безвредно, может лежать в почве годами... а вот медведевский бзик- энергосберегающие китайские лампочки напичканы вредными веществами, загрязняющими окружающую среду, равно как и батарейки. почему бы этому умнику петрову не вспомнить, что в те же лампочки уже заложена цена утилизации? или он вспомнил детство золотое когда сдавал выпитые папашей пузыри и нехило так поднимался в бабосах?
В многоквартирных домах организацией сбора таких ламп обязаны заниматься управляющие компании и ТСЖ.
Управляющая компания должна выделить отдельное помещение для хранения ламп, обучить персонал, закупить специальную тару и заключить договоры с организациями, осуществляющими сбор и транспортировку опасных отходов.
Жителям необходимо лишь принести перегоревшие ртутьсодержащие лампы в помещение для сбора.
Почему мы, жильцы, не требуем ничего от УК, а пыхтим здесь? Так проще?
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...
4 0
Ну...усё...малый бизнес,щас у бомжей ПОПРЁТ...ПУШНИНА-это,доходное дело..в батистовый портянках будут ходить..)))))..
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Ваше имя
1 4
Какие молодцы наши депутаты и чиновники!
Вон сколько рабочих мест прибавится. А для пенсионеров, бомжей вообще золотое дно!
Собирай да сдавай стеклотару - океанскую яхту как у Абрамовича или Сечина купить смогут!
Сейчас у помойных баков начнутся драки между бомжами и нищими законопослушными гражданами.
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Ваше имя
2 0
Отечественную тару "принимать", а импортную давить бульдозерами на специальных полегонах. Заказать в Китае бульдозеры на каждый город и селение России - чтобы всем хватило !
Пусть гейропа и пиндосия знают наших - мы им не они !
Опыт на овощах и фруктах уже накатан - нужно развивать его !
Лет через 15 - 20 наши внешние враги забудут слово санкция - как короста отвалится !
Мы ЕДИНЫ - базара нет !
Думаю весь "импортный" алкоголь разливают на Форштадте и в дальнем Куйбышево.
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z
1 0
Большинство депутасей обязаны предоставить хотя бы одну законодательную инициативу, иначе их попруть. Вот поэтому мы и видим чепушильство на всю страну.
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Седой 11634
0 0
по мнению главного редактора портала Отходы.ру Алексея Масленникова, выгода от переработки стекла не столь очевидна, а опасность от брошенных бутылок не так велика
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Хочется задать главному редактору портала классический вопрос:"Дядя,ты дурак?"
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