По мнению автора инициативы, это позволит создать новые рабочие места, сократить площадь свалок и снизить ущерб окружающей среде.
В России предлагают возобновить массовый возврат стеклотары. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров. В ближайшее время инициатива поступит на рассмотрение правительства России, сообщает RT.
Депутат предлагает ввести залоговую стоимость стеклянных ёмкостей, а также установить автоматы для приёма пустых бутылок в супермаркетах.
Под залоговой стоимостью понимается фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи.
Это будет стимулировать людей сдавать бутылки. А если в каждом магазине будет автомат, то им будет ещё и удобно их сдавать. Эти меры широко применяются в Европе, например в Финляндии. При этом в России пункты по сбору стеклотары находятся только в 80 городах, — цитирует источник слова парламентария.
Мнения экспертов по этому вопросу разошлись. К примеру, член общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин поддерживает эту идею. А, по мнению главного редактора портала Отходы.ру Алексея Масленникова, выгода от переработки стекла не столь очевидна, а опасность от брошенных бутылок не так велика.
Заместитель председателя Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов в целом поддерживает инициативу, но в предложении Петрова видит много недостатков.
Как минимум она вступает в противоречие с уже действующим законом. У нас сейчас производители платят экологический сбор на утилизацию отходов, а предлагается эту ответственность переложить на граждан, — считает депутат.
Он также предположил, что залоговая стоимость тары может ощутимо сказаться на цене товаров, которые продаются в стеклотаре.
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Вон сколько рабочих мест прибавится. А для пенсионеров, бомжей вообще золотое дно!
Собирай да сдавай стеклотару - океанскую яхту как у Абрамовича или Сечина купить смогут!
Пусть гейропа и пиндосия знают наших - мы им не они !
Опыт на овощах и фруктах уже накатан - нужно развивать его !
Лет через 15 - 20 наши внешние враги забудут слово санкция - как короста отвалится !
Мы ЕДИНЫ - базара нет !
Управляющая компания должна выделить отдельное помещение для хранения ламп, обучить персонал, закупить специальную тару и заключить договоры с организациями, осуществляющими сбор и транспортировку опасных отходов.
Жителям необходимо лишь принести перегоревшие ртутьсодержащие лампы в помещение для сбора.
Почему мы, жильцы, не требуем ничего от УК, а пыхтим здесь? Так проще?
Вон сколько рабочих мест прибавится. А для пенсионеров, бомжей вообще золотое дно!
Собирай да сдавай стеклотару - океанскую яхту как у Абрамовича или Сечина купить смогут!
Пусть гейропа и пиндосия знают наших - мы им не они !
Опыт на овощах и фруктах уже накатан - нужно развивать его !
Лет через 15 - 20 наши внешние враги забудут слово санкция - как короста отвалится !
Мы ЕДИНЫ - базара нет !
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Хочется задать главному редактору портала классический вопрос:"Дядя,ты дурак?"