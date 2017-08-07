По мнению автора инициативы, это позволит создать новые рабочие места, сократить площадь свалок и снизить ущерб окружающей среде.

В России предлагают возобновить массовый возврат стеклотары. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров. В ближайшее время инициатива поступит на рассмотрение правительства России, сообщает RT.

Депутат предлагает ввести залоговую стоимость стеклянных ёмкостей, а также установить автоматы для приёма пустых бутылок в супермаркетах.

Под залоговой стоимостью понимается фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи.

Это будет стимулировать людей сдавать бутылки. А если в каждом магазине будет автомат, то им будет ещё и удобно их сдавать. Эти меры широко применяются в Европе, например в Финляндии. При этом в России пункты по сбору стеклотары находятся только в 80 городах, — цитирует источник слова парламентария.

Мнения экспертов по этому вопросу разошлись. К примеру, член общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин поддерживает эту идею. А, по мнению главного редактора портала Отходы.ру Алексея Масленникова, выгода от переработки стекла не столь очевидна, а опасность от брошенных бутылок не так велика.

Заместитель председателя Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов в целом поддерживает инициативу, но в предложении Петрова видит много недостатков.

Как минимум она вступает в противоречие с уже действующим законом. У нас сейчас производители платят экологический сбор на утилизацию отходов, а предлагается эту ответственность переложить на граждан, — считает депутат.

Он также предположил, что залоговая стоимость тары может ощутимо сказаться на цене товаров, которые продаются в стеклотаре.