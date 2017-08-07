10 августа 2017 года в 10:00 на сайте компании VITTO будет выложена первая цифра Кода да VITTO. Найти ее будет не так уж и сложно — но это будет только первая цифра из восьми…

С этого момента начнется наш квест, череда загадок и головоломок, гонка сообразительных и легких на подъем. Приз в этой гонке — ультрасовременный и модный смартфон, новинка — XIAOMI 5X. Его добудет тот, кто сумеет первым разгадать все восемь цифр кода и открыть с его помощью сейф. А в сейфе будет вас дожидаться приз. Но обо всем по порядку.

В нашем офисе, который находится в центре, на пр. Ермакова, 9а, в надежном сейфе (которыми в том числе торгует компания VITTO) находится смартфон XIAOMI 5X:

Чтобы открыть сейф и достать его, необходимо ввести комбинацию из 8 цифр. Начиная с 10 августа, каждые двое суток, на нашем сайте и в нашем Инстаграме мы будем объявлять место, в котором можно найти следующую цифру кода. Первая цифра, как уже сказано, будет размещена на нашем веб-сайте — где именно, мы уточним 10 августа. Однако, далеко не все цифры можно будет отыскать виртуально. Чтобы обнаружить некоторые, придется отправиться на улицы нашего Новокузнецка — а в этом городе скрыто множество тайн и загадок… Но не будем забегать вперед.

24 августа мы объявим о месте, в котором спрятана последняя, восьмая цифра кода. И с этого момента квест выйдет на финишную прямую. А когда вы обнаружите ее, и в вашем распоряжении окажется полный код, спешите в наш офис, чтобы первым открыть сейф со своей наградой!

Можете ли вы победить в этом квесте? Вы лично? Да! Если поставите такую цель.

Вы первым разгадаете Код да VITTO.

Итак, анонс первой цифры — 10 августа 2017 года в 10:00 на сайте компании VITTO под баннером квеста: