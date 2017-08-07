В Кемерове возле кафе на берегу Томи погиб мужчина
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Он сорвался с обрыва.
Трагедия произошла в субботу, 5 августа, на улице Ноябрьская областного центра.
Недалеко от популярного кафе со скалы упал 47-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте, — сообщает Правоохранительный портал Кузбасса с ссылкой на источник в медицинских кругах.
Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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