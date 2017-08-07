Он сорвался с обрыва.

Трагедия произошла в субботу, 5 августа, на улице Ноябрьская областного центра.

Недалеко от популярного кафе со скалы упал 47-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте, — сообщает Правоохранительный портал Кузбасса с ссылкой на источник в медицинских кругах.