Жизненно необходимые медикаменты стали доступнее для россиян.

В июне цены на них снизились: розничные — на 0,4 процента, оптовые — на 0,5 процента. Об этом пишет «Российская газета» с ссылкой на Росздравнадзор.

В то же время, как уже писал ВашГород.ру, препараты, не входящие в список жизненно важных, подорожали.

Отметим, список жизненно необходимых лекарств утверждается ежегодно. Сегодня в него входят свыше 600 препаратов преимущественно отечественного производства. В перечень включены все группы лекарств — от сердечно-сосудистых и гормональных до противоопухолевых и средств для наркоза. Цены на них регулируются государством.