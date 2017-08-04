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Здоровый город

В России подешевели жизненно важные лекарства

Сегодня 09:40
400
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ngzt.ru/userfiles

Жизненно необходимые медикаменты стали доступнее для россиян.

В июне цены на них снизились: розничные — на 0,4 процента, оптовые — на 0,5 процента. Об этом пишет «Российская газета» с ссылкой на Росздравнадзор.

В то же время, как уже писал ВашГород.ру, препараты, не входящие в список жизненно важных, подорожали.

Отметим, список жизненно необходимых лекарств утверждается ежегодно. Сегодня в него входят свыше 600 препаратов преимущественно отечественного производства. В перечень включены все группы лекарств — от сердечно-сосудистых и гормональных до противоопухолевых и средств для наркоза. Цены на них регулируются государством.

Комментарии 4
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Кстати:
2 0
Дня 2-3 назад была статья о повышении цен на лекарства в 3 раза.
Неужели выборы президента перенесли на конец текущего августа ???
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Добрые люди говорят...
4 0
... для человека жизненно-важными являются лекарства от той болезни, от которой он страдает в настоящий момент, а не те, которые определены приказом Скворцовой!
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z
0 0
Дня 2-3 назад была статья о повышении цен на лекарства в 3 раза.
Неужели выборы президента перенесли на конец текущего августа ???
Да, жуналисты сами не знают чего пичатают, тупо копилефтят чужое.
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Седой 11634
1 0
цены на них снизились: розничные — на 0,4 процента, оптовые — на 0,5 процента...Цены на них регулируются государством.
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Регулятору минус 0,4 градуса под сковородкой на том свете и минус 0,5 под котлом.
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