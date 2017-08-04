Жизненно необходимые медикаменты стали доступнее для россиян.
В июне цены на них снизились: розничные — на 0,4 процента, оптовые — на 0,5 процента. Об этом пишет «Российская газета» с ссылкой на Росздравнадзор.
В то же время, как уже писал ВашГород.ру, препараты, не входящие в список жизненно важных, подорожали.
Отметим, список жизненно необходимых лекарств утверждается ежегодно. Сегодня в него входят свыше 600 препаратов преимущественно отечественного производства. В перечень включены все группы лекарств — от сердечно-сосудистых и гормональных до противоопухолевых и средств для наркоза. Цены на них регулируются государством.
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Неужели выборы президента перенесли на конец текущего августа ???
Неужели выборы президента перенесли на конец текущего августа ???
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Регулятору минус 0,4 градуса под сковородкой на том свете и минус 0,5 под котлом.