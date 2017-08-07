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Новокузнечане устроили в машине пенную вечеринку и прокатились по городу

Сегодня 09:40
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

В выходные многие новокузнечане увидели, как компания мужчин в бассейне и с пеной разъезжала в кузове «Газели».

Фото и видео очевидцы опубликовали в соцсетях. Пользователи предположили, что новокузнечане праздновали мальчишник. Но на деле оказалось, что горожане просто разгоняли скуку. Веселье устроили с помощью надувного бассейна и моющих средств.

«Это было просто без повода. Пену сделали из „Фейри“ и шампуней! Литра четыре было мыльной жидкости!» — рассказал ВашГород.ру один из компании Сергей Л.

Необычная машина привлекла внимание сотрудников ГИБДД. Инспекторы проверили документы новокузнечан и оштрафовали их за неправильную перевозку пассажиров, уточнил Сергей.

В комментариях во «ВКонтакте» разгорелся спор о вечеринке. Некоторые заявили, что мужчины слишком много шумели и мешали им отдыхать в законный выходной. Другие же от души порадовались за компанию.

Комментарии 9
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Я так кумекаю:
4 1
Следовало бы с пеной у рта доказывать свою правоту сотрудникам ГИБДД !?
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Алекс
5 2
А че, норм! Хоть какой то креатив внесли в серую жизнь города))
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Андрей
2 0
Я ни против пены, но зачем при этом грубо нарушать правила ПДД? Двойная сплошная, рисковать собой и подставлять под удар других
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хмырь
8 2
Очень,очень,очень много вокруг дебилов...
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z
0 0
Очень,очень,очень много вокруг дебилов...
Просто у них другой возможности выделится.
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lex
0 0
Перефразируя П.А.Верещагина, хочется сказать:" За город обидно..." Нашли чем отметится.
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фрост
0 0
об енту харю хорошо лещей обстукивать
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