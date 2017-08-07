В выходные многие новокузнечане увидели, как компания мужчин в бассейне и с пеной разъезжала в кузове «Газели».

Фото и видео очевидцы опубликовали в соцсетях. Пользователи предположили, что новокузнечане праздновали мальчишник. Но на деле оказалось, что горожане просто разгоняли скуку. Веселье устроили с помощью надувного бассейна и моющих средств.

«Это было просто без повода. Пену сделали из „Фейри“ и шампуней! Литра четыре было мыльной жидкости!» — рассказал ВашГород.ру один из компании Сергей Л.

Необычная машина привлекла внимание сотрудников ГИБДД. Инспекторы проверили документы новокузнечан и оштрафовали их за неправильную перевозку пассажиров, уточнил Сергей.

В комментариях во «ВКонтакте» разгорелся спор о вечеринке. Некоторые заявили, что мужчины слишком много шумели и мешали им отдыхать в законный выходной. Другие же от души порадовались за компанию.