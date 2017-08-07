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Набережная на Левом берегу: быть или не быть

Сегодня 09:50
1014
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su http://nk-tv.net

Набережную на Томи должны достроить к осени, но активные работы до сих пор не начались.

Решение о строительстве набережной на Левом берегу было принято ещё в далеком 2013 году. Этой весной мэр Новокузнецка сообщил, что достопримечательность достроят уже к осени. Однако, как пишет Novokuznetsk.su, активные строительные работы так и не начались.

Заместитель главы по строительству Виталий Солоненко сообщил, сейчас Ростехнадзор проверяет безопасность и прочность дамбы. Ранее отсыпанную конструкцию уже проверили в Главгосэкспертизе. Сами же работы идут по графику.

«В ближайшее время, согласно графику, ООО ХК „Новолекс“ приступает к выполнению работ по организации въезда на гидротехническое сооружение и к работам по благоустройству - сделает асфальтобетонное покрытие по гребню дамбы (прогулочной зоны). Пешеходная дорожка будет дополнена специальными карманами для парковочных скамей, урн и опор освещения», — пояснил замглавы по строительству.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, как будет выглядеть набережная на Томи. Территорию озеленят, построят лестничные марши и тротуары. Планируется, что достопримечательность будет доступна для людей с ограниченными возможностями.

Комментарии 8
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7
18 0
"активные строительные работы так и не начались" Да там и неактивные работы не начались, вообще ничего не началось, за месяц забабахать планируют что ли? Тяп Ляп, как обычно....
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Читатель
13 0
А не пора бы Солоненко проверить? То он памятник Маяковскому плиткой обшил - шоу устроили потом, сколько потрачено? Тут же денег отмыли.
Школу 81 когда достроят? Деньги закончились, говорят.
А жена ходит - меховая ярмарка позавидует разнообразию.
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...
0 14
А не пора бы Солоненко проверить? То он памятник Маяковскому плиткой обшил - шоу устроили потом, сколько потрачено? Тут же денег отмыли.
Школу 81 когда достроят? Деньги закончились, говорят.
А жена ходит - меховая ярмарка позавидует разнообразию.
Не завидуйте!
Просто человек умеет жить!
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Читатель
9 0
Не завидуйте!
Просто человек умеет жить!
Не завидую. Зачем тогда администрацию потрошат, они же просто "юридически не подкованы" и "умеют жить"?
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Седой 11634
3 0
Эм-м-м...вот прямо так сурово- "парковочных скамей".
Не парковых,а именно парковочных?
Сибиряки-народ суровый,они не сидят,а паркуются?
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z
0 0
Нубопекс это же вроде мохнатые друзьято зукнецова? Вот и посмотрим как они город любят.
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...
0 0
Недомерок опять всех обманул. Еще при строительстве нубопексовцы говорили, что никакой набережной не будет. А то что недомерок пытается выдать за набережную, так это будет куча щебня с узенькой асфальтовой тропкой для быдло-стада. Причем кучу щебня должны были сдать в эксплуатацию ДО того, как откроется лентосарай.
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Седой 11634
3 0
Недомерок опять всех обманул. Еще при строительстве нубопексовцы говорили, что никакой набережной не будет. А то что недомерок пытается выдать за набережную, так это будет куча щебня с узенькой асфальтовой тропкой для быдло-стада. Причем кучу щебня должны были сдать в эксплуатацию ДО того, как откроется лентосарай.
Ну что ты вот прямо так...Ну,закрутились,запутались...Ленту надо было срочно сдавать.
Сейчас руки дошли,можно и дамбу на безопасность проверить,а заодно из остатков асфальта,что по городу размазывают,можно быстренько что-то типа набережной замутить и под барабаны громко отчитаться.А смоет,так это стихия.Восстанавливать-тоже денег стоит.
Одно напрягает-почему кубиков бетонных посреди дороги не видно?Это ж тренд.
Вот деревьев нет-кузнецовская классика.Все как всегда.
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