Набережную на Томи должны достроить к осени, но активные работы до сих пор не начались.

Решение о строительстве набережной на Левом берегу было принято ещё в далеком 2013 году. Этой весной мэр Новокузнецка сообщил, что достопримечательность достроят уже к осени. Однако, как пишет Novokuznetsk.su, активные строительные работы так и не начались.

Заместитель главы по строительству Виталий Солоненко сообщил, сейчас Ростехнадзор проверяет безопасность и прочность дамбы. Ранее отсыпанную конструкцию уже проверили в Главгосэкспертизе. Сами же работы идут по графику.

«В ближайшее время, согласно графику, ООО ХК „Новолекс“ приступает к выполнению работ по организации въезда на гидротехническое сооружение и к работам по благоустройству - сделает асфальтобетонное покрытие по гребню дамбы (прогулочной зоны). Пешеходная дорожка будет дополнена специальными карманами для парковочных скамей, урн и опор освещения», — пояснил замглавы по строительству.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, как будет выглядеть набережная на Томи. Территорию озеленят, построят лестничные марши и тротуары. Планируется, что достопримечательность будет доступна для людей с ограниченными возможностями.