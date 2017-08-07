Набережную на Томи должны достроить к осени, но активные работы до сих пор не начались.
Решение о строительстве набережной на Левом берегу было принято ещё в далеком 2013 году. Этой весной мэр Новокузнецка сообщил, что достопримечательность достроят уже к осени. Однако, как пишет Novokuznetsk.su, активные строительные работы так и не начались.
Заместитель главы по строительству Виталий Солоненко сообщил, сейчас Ростехнадзор проверяет безопасность и прочность дамбы. Ранее отсыпанную конструкцию уже проверили в Главгосэкспертизе. Сами же работы идут по графику.
«В ближайшее время, согласно графику, ООО ХК „Новолекс“ приступает к выполнению работ по организации въезда на гидротехническое сооружение и к работам по благоустройству - сделает асфальтобетонное покрытие по гребню дамбы (прогулочной зоны). Пешеходная дорожка будет дополнена специальными карманами для парковочных скамей, урн и опор освещения», — пояснил замглавы по строительству.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, как будет выглядеть набережная на Томи. Территорию озеленят, построят лестничные марши и тротуары. Планируется, что достопримечательность будет доступна для людей с ограниченными возможностями.
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Школу 81 когда достроят? Деньги закончились, говорят.
А жена ходит - меховая ярмарка позавидует разнообразию.
Школу 81 когда достроят? Деньги закончились, говорят.
А жена ходит - меховая ярмарка позавидует разнообразию.
Просто человек умеет жить!
Просто человек умеет жить!
Не парковых,а именно парковочных?
Сибиряки-народ суровый,они не сидят,а паркуются?
Сейчас руки дошли,можно и дамбу на безопасность проверить,а заодно из остатков асфальта,что по городу размазывают,можно быстренько что-то типа набережной замутить и под барабаны громко отчитаться.А смоет,так это стихия.Восстанавливать-тоже денег стоит.
Одно напрягает-почему кубиков бетонных посреди дороги не видно?Это ж тренд.
Вот деревьев нет-кузнецовская классика.Все как всегда.