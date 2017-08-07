Популярный рэпер Noize MC приезжает в столицу Кузбасса.
Музыкант даст концерт осенью, в торгово-развлекательном центре «Байконур». Гостям обещают презентацию нового альбома и уже полюбившиеся хиты.
«В альбом „Царь Горы“ вошли 13 треков: это совместная работа с певицей Монеточкой „Чайлдфри“, ставшей главным бэнгером альбома, „Грабли“ — посленовогодний хит, взрослая история о потерянном времени, „Любимый цвет“ — „Лучший трек года“ по версии The Flow. Громкий боевик „Make Some Noize“, без которого уже никак нельзя представить выступление группы, наконец-то дождался номерного альбома, чтобы занять в его треклисте первое место», — рассказали организаторы о новом альбоме.
По информации сайта kassy.ru, сейчас свободны 37 мест. Билет можно купить онлайн за 1000 рублей.
Концерт пройдёт 21 октября.
Напомним, также в Кемерове осенью выступит Стас Михайлов.
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