Популярный рэпер Noize MC приезжает в столицу Кузбасса.

Музыкант даст концерт осенью, в торгово-развлекательном центре «Байконур». Гостям обещают презентацию нового альбома и уже полюбившиеся хиты.

«В альбом „Царь Горы“ вошли 13 треков: это совместная работа с певицей Монеточкой „Чайлдфри“, ставшей главным бэнгером альбома, „Грабли“ — посленовогодний хит, взрослая история о потерянном времени, „Любимый цвет“ — „Лучший трек года“ по версии The Flow. Громкий боевик „Make Some Noize“, без которого уже никак нельзя представить выступление группы, наконец-то дождался номерного альбома, чтобы занять в его треклисте первое место», — рассказали организаторы о новом альбоме.

По информации сайта kassy.ru, сейчас свободны 37 мест. Билет можно купить онлайн за 1000 рублей.

Концерт пройдёт 21 октября.

Напомним, также в Кемерове осенью выступит Стас Михайлов.