Появлению жизни на Земле способствовал космический смог.

К таким выводам пришли исследователи из Стэнфордского университета в Калифорнии.

Химик Ричард Зар взял с помощью лазера пробы вещества со свежих срезов двух различных метеоритов. Он проанализировал состав органических веществ и выяснил, что в молекулах присутствует органика, которая даёт жизнь примитивным организмам, пишет vistanews.ru.

По мнению учёных, метеоритные молекулы явились на планету, и в результате возникли живые организмы.

Отметим, версию о космическом происхождении жизни на Земле выдвигали ещё в 19 веке немецкий учёный Герман Эбергард Рихтером и шведский учёный Аррениус. Своё предположение они основывали на данных о высокой устойчивости некоторых организмов и их спор к радиации, глубокому вакууму, низким температурам и другим воздействиям. Однако достоверных фактов, подтверждающих внеземное происхождение микроорганизмов, найденных в метеоритах, обнаружить не удалось.