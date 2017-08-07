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В Кемерове появится «Экстрим-парк»

СМИ: Учёные выдвинули новую теорию зарождения жизни на Земле

Сегодня 10:20
1176
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
media.publika.md

Появлению жизни на Земле способствовал космический смог.

К таким выводам пришли исследователи из Стэнфордского университета в Калифорнии.

Химик Ричард Зар взял с помощью лазера пробы вещества со свежих срезов двух различных метеоритов. Он проанализировал состав органических веществ и выяснил, что в молекулах присутствует органика, которая даёт жизнь примитивным организмам, пишет vistanews.ru.

По мнению учёных, метеоритные молекулы явились на планету, и в результате возникли живые организмы.

Отметим, версию о космическом происхождении жизни на Земле выдвигали ещё в 19 веке немецкий учёный Герман Эбергард Рихтером и шведский учёный Аррениус. Своё предположение они основывали на данных о высокой устойчивости некоторых организмов и их спор к радиации, глубокому вакууму, низким температурам и другим воздействиям. Однако достоверных фактов, подтверждающих внеземное происхождение микроорганизмов, найденных в метеоритах, обнаружить не удалось.

Комментарии 2
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Читатель
24 0
Как получить такие гранты? У меня тоже много идей)))) Тем более отчетности никакой: "Однако достоверных фактов, подтверждающих внеземное происхождение микроорганизмов, найденных в метеоритах, обнаружить не удалось."
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Писатель
4 0
Как получить такие гранты? У меня тоже много идей)))) Тем более отчетности никакой: "Однако достоверных фактов, подтверждающих внеземное происхождение микроорганизмов, найденных в метеоритах, обнаружить не удалось."
Берёшь любую тему из любой сферы, пишешь статью на английском языке, отправляешь в публикацию в международный авторитетный журнал, публикуешься. Так несколько раз. Потом пишешь запрос на грант для исследований в области и на тему, на которую написаны статьи, ссылаясь на эти самые статьи. Если от твоих статей западные ученые заходят родить детей, то вот тебе и грант.
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