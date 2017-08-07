Появлению жизни на Земле способствовал космический смог.
К таким выводам пришли исследователи из Стэнфордского университета в Калифорнии.
Химик Ричард Зар взял с помощью лазера пробы вещества со свежих срезов двух различных метеоритов. Он проанализировал состав органических веществ и выяснил, что в молекулах присутствует органика, которая даёт жизнь примитивным организмам, пишет vistanews.ru.
По мнению учёных, метеоритные молекулы явились на планету, и в результате возникли живые организмы.
Отметим, версию о космическом происхождении жизни на Земле выдвигали ещё в 19 веке немецкий учёный Герман Эбергард Рихтером и шведский учёный Аррениус. Своё предположение они основывали на данных о высокой устойчивости некоторых организмов и их спор к радиации, глубокому вакууму, низким температурам и другим воздействиям. Однако достоверных фактов, подтверждающих внеземное происхождение микроорганизмов, найденных в метеоритах, обнаружить не удалось.
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