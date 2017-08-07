Уже восьмую неделю подряд активно идёт акция от компании Ирбис — «Собирай Барсов». Участников акции с каждым днём становится все больше и больше.
И только 26 августа станет известно, кто же станет счастливым обладателем главного приза — Айфона7!
Но, несмотря на то, что главный приз всего лишь один, компания «Ирбис» дополнительно разыграет не менее интересные призы среди участников акции, а именно:
Планшет Apple iPad mini
3 портативных Bluetooth колонки
5 фитнес-браслетов
10 селфи-палок
А так же огромное множество подарков от наших партнёров, а это различные сертификаты, купоны и просто подарки, которые смогут порадовать каждого из вас.
Отдельно награждён будет самый активный участник акции — тот кто наберёт большее количество крышек!
Ждём всех на наш праздник и розыгрыш призов 26 августа, в день Шахтёра на сцене Парка Гагарина за Планетарием, по адресу пр-т Металлургов д. 16а с 14.00 до 17.00.
На мероприятии Вас ждёт развлекательная программа, шоу мыльных пузырей, выступление различных песенных и танцевальных коллективов. На протяжении всего розыгрыша для Вас будут работать развлекательные площадки для детей, аниматоры, и катание на лошадях! А самым юным участникам мероприятия будет предложен бесплатный аквагрим в виде барсиков.
Гарантированный приз при регистрации получит каждый участник акции!!!
Следите за новостями на нашей страничке во «Вконтакте», ведь именно там сейчас проходит конкурс — розыгрыш купона на 150 баллов и целая упаковка воды (6 бутылок объёмом 0,5 л.)!
Подробности акции и правила ее проведения смотрите на сайте ирбиспромо.рф
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