Вандализм в Новокузнецке становится делом привычным.
В Саду Металлургов на Запсибе неизвестные испортили бесплатную городскую тренажёрку. Комплекс поставили в середине июля в честь Дня металлурга. Заниматься на нём могли и взрослые, и дети.
Вандалы добрались и до этого объекта. Они вытащили сиденья с тренажёров, и теперь горожанам неудобно заниматься на них физкультурой.
Напомним, в Новокузнецке недавно разгорелся скандал с поджогом городского уличного пианино. Это сделали две юные новокузнечанки. Одной из них грозит серьёзное наказание.
Ранее ВашГород.ру также сообщал о других выходках новокузнецких вандалов.
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