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Новокузнецкие вандалы испортили ещё один городской объект

Сегодня 10:35
1078
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ИА "Город Новостей", mpurtov.ru

Вандализм в Новокузнецке становится делом привычным.

В Саду Металлургов на Запсибе неизвестные испортили бесплатную городскую тренажёрку. Комплекс поставили в середине июля в честь Дня металлурга. Заниматься на нём могли и взрослые, и дети.

Вандалы добрались и до этого объекта. Они вытащили сиденья с тренажёров, и теперь горожанам неудобно заниматься на них физкультурой.

Напомним, в Новокузнецке недавно разгорелся скандал с поджогом городского уличного пианино. Это сделали две юные новокузнечанки. Одной из них грозит серьёзное наказание.

Ранее ВашГород.ру также сообщал о других выходках новокузнецких вандалов.

Комментарии 7
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дп
19 3
Люди!!!! Это для вас делают, чтобы вам было где себя занять, ну и куда вы с этими сиденьями? Не будьте дикарями.
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физкультурник
13 2
Вот же гниды!!!а за головы этих ублюдков полтос будет?
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Антон
11 19
Поди какой-нибудь дед упер к себе на дачку. Вандалы бы тут же бы и бросили. А то просто советские несуны.
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z
1 3
Самовыражение дегенератов...
То есть делать на улице тренажорку в городе 5-го класса экологической опасности, это не самовыражение?
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да-да
0 0
А если полиция и администрация мышей не ловят, то почему не порезвиться?
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