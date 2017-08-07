Вандализм в Новокузнецке становится делом привычным.

В Саду Металлургов на Запсибе неизвестные испортили бесплатную городскую тренажёрку. Комплекс поставили в середине июля в честь Дня металлурга. Заниматься на нём могли и взрослые, и дети.

Вандалы добрались и до этого объекта. Они вытащили сиденья с тренажёров, и теперь горожанам неудобно заниматься на них физкультурой.

Напомним, в Новокузнецке недавно разгорелся скандал с поджогом городского уличного пианино. Это сделали две юные новокузнечанки. Одной из них грозит серьёзное наказание.

Ранее ВашГород.ру также сообщал о других выходках новокузнецких вандалов.