В областном центре Кузбасса бронестранспортёр врезался в легковой автомобиль.

ДТП произошло в понедельник, 7 августа. Иномарка двигалась по улице Сибиряков-Гвардейцев, БТР — по улице Соборной. Авария случилась на пересечении этих улиц.

По сообщениям пользователей соцсетей, из-за ДТП на дороге образовалась пробка.

Официальной информации по данному происшествию пока нет.

Видео: Газета Кемерова