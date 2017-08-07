В Кемерове БТР смял иномарку
Сегодня 10:41
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В областном центре Кузбасса бронестранспортёр врезался в легковой автомобиль.
ДТП произошло в понедельник, 7 августа. Иномарка двигалась по улице Сибиряков-Гвардейцев, БТР — по улице Соборной. Авария случилась на пересечении этих улиц.
По сообщениям пользователей соцсетей, из-за ДТП на дороге образовалась пробка.
Официальной информации по данному происшествию пока нет.
Видео: Газета Кемерова
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