В минувшие выходные в Кузбассе отметили День железнодорожника.

В Кузбассе отмечать День железнодорожника принято каждый год на разной станции. В этом году празднование проходило на станции Ерунаково, расположенной в Новокузнецком районе.

Там открыли сквер площадью около около 3000 кв. метров. Его украсили десятки клумб и сотни посаженных деревьев. На станции поставили новые скамейки и обновили пешеходные дорожки.

Главным подарком стали установленные в сквере арт-объекты. Макет паровоза Черепановых, который считается одним из первых в мире. Рядом с ним расположился элемент горнодобывающей машины. Это символизирует многолетнее единство угледобывающей промышленности и железнодорожников, как пишет информационный портал Кемеровской области.