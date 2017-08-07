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В Кемерове появится «Экстрим-парк»

В Новокузнецком районе поставили памятник паровозу

Сегодня 10:51
424
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nk-tv.net

В минувшие выходные в Кузбассе отметили День железнодорожника.

В Кузбассе отмечать День железнодорожника принято каждый год на разной станции. В этом году празднование проходило на станции Ерунаково, расположенной в Новокузнецком районе.

Там открыли сквер площадью около около 3000 кв. метров. Его украсили десятки клумб и сотни посаженных деревьев. На станции поставили новые скамейки и обновили пешеходные дорожки.

Главным подарком стали установленные в сквере арт-объекты. Макет паровоза Черепановых, который считается одним из первых в мире. Рядом с ним расположился элемент горнодобывающей машины. Это символизирует многолетнее единство угледобывающей промышленности и железнодорожников, как пишет информационный портал Кемеровской области.

Комментарии 3
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Ветер перемен...
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А не Стефенсон первым поставил паровой двигатель не рельсы? Хотя может я ошибась,блин забыл, надо историю почитать. Но к отцу и сыну Черепановым (1833 год) бесконечное уважение и гордость за наших уральских умельцев! Железнодорожная дорога всегда кормила Россию и была нашей защитой и опорой.
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z
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Походу тупо обновили, что осталось с советского прошлого.
И судя по количеству народа, тупиив выростил много молодежи, которые пошли по его профессиональному пути стролочника.
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Седой 11634
0 0
Походу тупо обновили, что осталось с советского прошлого.
И судя по количеству народа, тупиив выростил много молодежи, которые пошли по его профессиональному пути стролочника.
Не...При Советах было не до бирюлек и станция занималась работой.Тогда все по делу на территории было.Это современные манагеры без фонтанчиков,каменных садиков,сайдинговых сараев и крашеного металлолома на постаменте жизни не представляют и рюхают деньги в прорву на понты.
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