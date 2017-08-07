В минувшие выходные в Кузбассе отметили День железнодорожника.
В Кузбассе отмечать День железнодорожника принято каждый год на разной станции. В этом году празднование проходило на станции Ерунаково, расположенной в Новокузнецком районе.
Там открыли сквер площадью около около 3000 кв. метров. Его украсили десятки клумб и сотни посаженных деревьев. На станции поставили новые скамейки и обновили пешеходные дорожки.
Главным подарком стали установленные в сквере арт-объекты. Макет паровоза Черепановых, который считается одним из первых в мире. Рядом с ним расположился элемент горнодобывающей машины. Это символизирует многолетнее единство угледобывающей промышленности и железнодорожников, как пишет информационный портал Кемеровской области.
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И судя по количеству народа, тупиив выростил много молодежи, которые пошли по его профессиональному пути стролочника.
И судя по количеству народа, тупиив выростил много молодежи, которые пошли по его профессиональному пути стролочника.