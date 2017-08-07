Кемеровчанка Светлана ищет на популярном сайте для объявлений хозяев энергокоту.

«Вам скучно, грустно и одиноко? Энергокот для вас! Разбудит утром, взбодрит и избавит от скуки! Вы много работаете и боитесь, что кот будет скучать один дома? Вовсе нет! Пока вы на работе, энергокот будет спать и восполняться энергией, а вечером встретит вас радостно и энергично! А ведь, согласитесь, как приятно, когда дома вас кто-то ждёт и любит!» — уверяет Светлана.

На фотографиях энергокот на подзарядке, добавила женщина.

Животное, по словам кемеровчанки, идеально подойдёт в семью с гиперактивным ребёнком. Также энергокот не привередничает в еде, приучен к лотку, а его «мурчалка» работает исправно.

«Котёнку 1,5 месяца, мальчик. Какие-то нерадивые хозяева выкинули его вместе с другим в подъезд, а я подобрала. Одного пристроили, а этот остался. Он ну очень энергичный, поэтому и энергокот», — рассказала ВашГород.ру Светлана.

Забрать котёнка можно, позвонив по телефону +7−913−439−05−91. Хозяева живут в Центральном районе.

Кемеровчане часто креативят в попытках найти хозяев для животных. Прошлой зимой жительница Алёна пристраивала через интернет «кота-идиота».