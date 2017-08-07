Список подготовлен на основе анализа прайс-листов иностранных автомобильных компаний по состоянию на начало августа 2017 года.

Рейтинг составили журналисты издания «Дейли-Мотор».

Лидером в этом месяце стал седан «Датсун он-До». Цена на него начинается от 436 тысяч рублей (за автомобили 2017 модельного года).

Второе место у компакт-кара «Равон Р2». Этот автомобиль в базовом варианте можно приобрести за 439 тысяч рублей.

На третьей строке расположился седан «Равон Нексия». Его минимальная стоимость — 449 тысяч рублей.

Четвёртая позиция у китайского «Бриллианс H230» стоимостью от 459 тысяч 900 рублей.

Замыкает рейтинг китайский автомобиль «Фав Олей». В России его можно купить от 470 тысяч рублей.