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Названы самые дешёвые иномарки в России

Сегодня 11:11
785
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
za-rulem.org

Список подготовлен на основе анализа прайс-листов иностранных автомобильных компаний по состоянию на начало августа 2017 года.

Рейтинг составили журналисты издания «Дейли-Мотор».

Лидером в этом месяце стал седан «Датсун он-До». Цена на него начинается от 436 тысяч рублей (за автомобили 2017 модельного года).

Второе место у компакт-кара «Равон Р2». Этот автомобиль в базовом варианте можно приобрести за 439 тысяч рублей.

На третьей строке расположился седан «Равон Нексия». Его минимальная стоимость — 449 тысяч рублей.

Четвёртая позиция у китайского «Бриллианс H230» стоимостью от 459 тысяч 900 рублей.

Замыкает рейтинг китайский автомобиль «Фав Олей». В России его можно купить от 470 тысяч рублей.

Комментарии 3
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z
3 0
Я,это ни когда не куплю.
Велосипед это наше все.
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С выражением
0 0
А наша лада гранта впереди всех!!
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