Список подготовлен на основе анализа прайс-листов иностранных автомобильных компаний по состоянию на начало августа 2017 года.
Рейтинг составили журналисты издания «Дейли-Мотор».
Лидером в этом месяце стал седан «Датсун он-До». Цена на него начинается от 436 тысяч рублей (за автомобили 2017 модельного года).
Второе место у компакт-кара «Равон Р2». Этот автомобиль в базовом варианте можно приобрести за 439 тысяч рублей.
На третьей строке расположился седан «Равон Нексия». Его минимальная стоимость — 449 тысяч рублей.
Четвёртая позиция у китайского «Бриллианс H230» стоимостью от 459 тысяч 900 рублей.
Замыкает рейтинг китайский автомобиль «Фав Олей». В России его можно купить от 470 тысяч рублей.
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