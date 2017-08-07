В Кузбассе пропал 11-летний ребёнок
Сегодня 11:25
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К поискам подключились волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
В Прокопьевске объявлены поиски Александра Кучеренко. Сообщается, что школьнику 11 лет. Он ушёл из дома по улице Оренбургской 6 августа.
Приметы: рост 140 см, телосложение худощавое, волосы чёрные, глаза голубые.
Был одет: майка синяя, шорты коричневые, шлёпки с застежками, бейсболка синяя.
Особые приметы: родинка на левой щеке.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят сообщить по телефону: 8−800−700−54−52.
Сегодня, 7 августа, мальчика нашли.
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