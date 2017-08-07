К поискам подключились волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

В Прокопьевске объявлены поиски Александра Кучеренко. Сообщается, что школьнику 11 лет. Он ушёл из дома по улице Оренбургской 6 августа.

Приметы: рост 140 см, телосложение худощавое, волосы чёрные, глаза голубые.

Был одет: майка синяя, шорты коричневые, шлёпки с застежками, бейсболка синяя.

Особые приметы: родинка на левой щеке.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят сообщить по телефону: 8−800−700−54−52.

Сегодня, 7 августа, мальчика нашли.