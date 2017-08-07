За последние годы в России резко подорожали муниципальные детские садики.

Разрыв в стоимости частных и государственных учреждений для ребятишек постоянно сокращается. В 2014 году муниципальный садик стоил в 7 раз дешевле частного, сейчас только в пять раз. Об этом заявили специалисты Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Относительно 2015 года государственные садики в России подорожали на 16,5%, сообщили эксперты. Ежемесячная плата за частный сад, наоборот, снизилась — на 9,5%. Причина — в нестабильной экономической обстановке в стране, пишут «Известия». При этом, добавляет издание, в частных садиках родителям реже приходится сдавать деньги на дополнительные расходы.

Сегодня в России 95% всех детсадов — государственные. Это оправдывает спрос: частные садики могут себе позволить только 1% россиян.