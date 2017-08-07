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В России резко подорожали детские садики

Сегодня 11:37
1139
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

За последние годы в России резко подорожали муниципальные детские садики.

Разрыв в стоимости частных и государственных учреждений для ребятишек постоянно сокращается. В 2014 году муниципальный садик стоил в 7 раз дешевле частного, сейчас только в пять раз. Об этом заявили специалисты Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Относительно 2015 года государственные садики в России подорожали на 16,5%, сообщили эксперты. Ежемесячная плата за частный сад, наоборот, снизилась — на 9,5%. Причина — в нестабильной экономической обстановке в стране, пишут «Известия». При этом, добавляет издание, в частных садиках родителям реже приходится сдавать деньги на дополнительные расходы.

Сегодня в России 95% всех детсадов — государственные. Это оправдывает спрос: частные садики могут себе позволить только 1% россиян.

Комментарии 3
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z
0 2
Ни чо, вон у нас тулиивцы сами для себя частнотную школу открывают.
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Сюся
4 0
Просто расходы и траты опять переложили на плечи родителей.
А потом гарант и его помощники лицемерно удивляются. А где демографический взрыв?
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жека
1 0
Народ молчит, значит доволен)
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