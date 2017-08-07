Максимальные сроки теперь прописаны в программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
Владимир Путин на одной из официальных встреч сделал замечание Минздраву по поводу больших очередей в больницах. Президент отметил, что невозможность вовремя получить медицинскую помощь, не заплатив врачам — это проблема не одного региона, а всей страны.
Ведомство в ответ на критику рассказало, что все сроки ожидания медицинской помощи входят в программу государственных гарантий.
Так, согласно нормам, прописанным в программе, врач-терапевт обязан принять пациента не позднее 24 часов с момента обращения. Врач — специалист должен оказать помощь в течение двух недель. Такой же срок даётся медучреждениям на проведение лабораторных и инструментарных исследований.
Месяц после обращения пациент может ждать проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии.
Если же права пациента нарушаются в медучреждении, то он смело может обращаться в страховую компанию, где ему должны обеспечить оказание помощи своевременно, сообщают РиаНовости.
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Щегловцы сократили доступность медицины по овласти, но у себя центров для печения тулиивцев настроили.
Так что эта проблема есть во всех городах и селах, кроме областных и федеральных.
Хотя...
По Конституции Россия-социальное государство со всякими гарантиями,но кто на этот счет заморачивается.
Издали очередную подтирку напоказ.