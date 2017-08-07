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Здоровый город

Названы максимальные сроки оказания медицинской помощи

Сегодня 11:55
806
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

Максимальные сроки теперь прописаны в программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

Владимир Путин на одной из официальных встреч сделал замечание Минздраву по поводу больших очередей в больницах. Президент отметил, что невозможность вовремя получить медицинскую помощь, не заплатив врачам — это проблема не одного региона, а всей страны.

Ведомство в ответ на критику рассказало, что все сроки ожидания медицинской помощи входят в программу государственных гарантий.

Так, согласно нормам, прописанным в программе, врач-терапевт обязан принять пациента не позднее 24 часов с момента обращения. Врач — специалист должен оказать помощь в течение двух недель. Такой же срок даётся медучреждениям на проведение лабораторных и инструментарных исследований.

Месяц после обращения пациент может ждать проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Если же права пациента нарушаются в медучреждении, то он смело может обращаться в страховую компанию, где ему должны обеспечить оказание помощи своевременно, сообщают РиаНовости.

Комментарии 5
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Читатель
8 0
Опять сказку написали. Попасть к терапевту за сутки и к узкому до 2 недель
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...
3 0
Ага, к узкому бесплатно бывает за месяцы записываться надо.Сказочники.
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z
3 4
Ага, к узкому бесплатно бывает за месяцы записываться надо.Сказочники.
Не путате кубас и медицину в рф.
Щегловцы сократили доступность медицины по овласти, но у себя центров для печения тулиивцев настроили.
Так что эта проблема есть во всех городах и селах, кроме областных и федеральных.
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Седой 11634
1 0
Еще бы саму помощь гарантировали.
Хотя...
По Конституции Россия-социальное государство со всякими гарантиями,но кто на этот счет заморачивается.
Издали очередную подтирку напоказ.
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gali
1 0
Дожили ! Уже в платных клиниках очереди, а они про муниципальные щебечут В лаборатории санитарки принимают кал и мочу,а на приемах - фельдшера сидят Ничего против не имею - многие фельдшера профессионалы, но работают за копейки.Самый ,,главный,, в поликлинике- регистратор на телефоне ,которому поручено телефон караулить .Боже упаси ее отвлечь- она же на проводе!
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