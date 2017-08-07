Максимальные сроки теперь прописаны в программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

Владимир Путин на одной из официальных встреч сделал замечание Минздраву по поводу больших очередей в больницах. Президент отметил, что невозможность вовремя получить медицинскую помощь, не заплатив врачам — это проблема не одного региона, а всей страны.

Ведомство в ответ на критику рассказало, что все сроки ожидания медицинской помощи входят в программу государственных гарантий.

Так, согласно нормам, прописанным в программе, врач-терапевт обязан принять пациента не позднее 24 часов с момента обращения. Врач — специалист должен оказать помощь в течение двух недель. Такой же срок даётся медучреждениям на проведение лабораторных и инструментарных исследований.

Месяц после обращения пациент может ждать проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Если же права пациента нарушаются в медучреждении, то он смело может обращаться в страховую компанию, где ему должны обеспечить оказание помощи своевременно, сообщают РиаНовости.