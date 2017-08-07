В Кемерове мужчина отправился вплавь на противоположный берег Томи, но на середине пути стал захлёбываться.

Инцидент произошёл днём в воскресенье, 6 августа. Кемеровчанин с семьёй и друзьями отмечал День железнодорожника.

В какой-то момент у мужчины, по его словам, «проснулась романтика»: он захотел подарить цветы своей жене. На берегу, где отдыхали, «достойного» букета не нашлось. Кемеровчанин решил переплыть на другой берег и продолжить поиски цветов.

Тем временем жена пловца забеспокоилась: муж ушёл купаться час назад и не вернулся. Она обратилась в «Кемеровскую службу спасения». Диспетчер передал сигнал сотрудникам, которые патрулировали реку.

При осмотре акватории спасатели увидели мужчину, который просил о помощи, пострадавшего достали из воды на борт лодки, а затем доставили на берег, сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

Медицинская помощь «романтику» не понадобилась.