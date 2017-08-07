Каких преступлений в Кузбассе стало больше, а каких — меньше, рассказали в докладе Генпрокуратуры России за январь-июнь 2017 года.

ВашГород.ру исследовал информацию и выяснил, что Кемеровская область заняла лидирующие позиции по росту мошенничества в регионе. За полгода таких преступлений у нас стало больше на 23,6%. Помимо этого, в области на 45% вырос незаконный оборот оружия.

В Кузбассе также уменьшилось число предварительно расследованных преступлений. Здесь мы на 9-м месте из 10-ти по снижению показателя. Первые строчки занимают Москва, Алтайский и Пермский края. Также у нас стали реже находить преступников. Помимо этого, мы на третьем месте среди всех регионов по числу преступлений, совершённых рецидивистами.

Зато, если смотреть общую статистику, за полгода всего преступлений в Кузбассе стало меньше на 11,3%, пишет Novokuznetsk.su.

Примечательно, что больше всего преступность увеличилась в Тыве, Саратовской, Калужской, Челябинской областях и Чечне. Намного безопасней стало в Москве, Мурманской области, Ненецком автономном округе, Республике Карелия и Вологодской области.