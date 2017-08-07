Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Кемерове появится «Экстрим-парк»

В Кузбассе продают опасное мясо

Сегодня 12:35
1394
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://fotogallery.doctissimo.it

Роспотребнадзор по Кемеровской области провёл проверку предприятий, осуществляющих производство и оборот мясных продуктов.

За первое полугодие 2017 года проверку провели в отношении 258 предприятий. На соответствие требованиям было исследовано более 600 проб мясной продукции. На микробиологические показатели проверили 443 образца, из них 21 не соответствовал гигиеническим нормам. На санитарно-химические показатели исследовали 189 проб, из которых 2 проверку не прошли.

Также были выявлены нарушения условий хранения, сроков годности продукции, санитарно-технического состояния помещений. Зафиксирована продажа мяса без необходимых сертификатов.

В связи с этим сняты с продажи 556,5 килограмм некачественной мясной продукции. К ответственности привлечены 350 индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц. Нарушителям придется заплатить в общей сложности штраф около 1 млн. рублей.

В ведомстве напоминают, не стоит покупать мясо у частных лиц, вне установленных для торговли мест. Поскольку продажа мясных продуктов допускается только на оборудованных рынках и ярмарках, прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
Кузня родная 4159
3 0
У некоторых частников мясо посвежее будет. Все мы знаем как продавцы в магазинах и на рынках делают эти экспертизы...
ответить
аватар
я
3 0
Огласите весь список пожалуйста.
ответить
аватар
z
1 0
Огласите весь список пожалуйста.
Низзя ... тогда бакшиша не будет.
ответить
аватар
Седой 11634
56 4
Интересное у нас отношение к барыгам.
Если я машу у человека над головой дубиной с целью разнести ему жбан,то у меня реальный шанс заехать на нары,т.к. я создаю угрозу жизни и здоровью индивиду,а если торгаш втирает людям свой тухлый товар,то риск отравления и заболевания оценивается лишь в штрафик. #онижебизнес...
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ