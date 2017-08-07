Роспотребнадзор по Кемеровской области провёл проверку предприятий, осуществляющих производство и оборот мясных продуктов.

За первое полугодие 2017 года проверку провели в отношении 258 предприятий. На соответствие требованиям было исследовано более 600 проб мясной продукции. На микробиологические показатели проверили 443 образца, из них 21 не соответствовал гигиеническим нормам. На санитарно-химические показатели исследовали 189 проб, из которых 2 проверку не прошли.

Также были выявлены нарушения условий хранения, сроков годности продукции, санитарно-технического состояния помещений. Зафиксирована продажа мяса без необходимых сертификатов.

В связи с этим сняты с продажи 556,5 килограмм некачественной мясной продукции. К ответственности привлечены 350 индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц. Нарушителям придется заплатить в общей сложности штраф около 1 млн. рублей.

В ведомстве напоминают, не стоит покупать мясо у частных лиц, вне установленных для торговли мест. Поскольку продажа мясных продуктов допускается только на оборудованных рынках и ярмарках, прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу.