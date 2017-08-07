Роспотребнадзор по Кемеровской области провёл проверку предприятий, осуществляющих производство и оборот мясных продуктов.
За первое полугодие 2017 года проверку провели в отношении 258 предприятий. На соответствие требованиям было исследовано более 600 проб мясной продукции. На микробиологические показатели проверили 443 образца, из них 21 не соответствовал гигиеническим нормам. На санитарно-химические показатели исследовали 189 проб, из которых 2 проверку не прошли.
Также были выявлены нарушения условий хранения, сроков годности продукции, санитарно-технического состояния помещений. Зафиксирована продажа мяса без необходимых сертификатов.
В связи с этим сняты с продажи
В ведомстве напоминают, не стоит покупать мясо у частных лиц, вне установленных для торговли мест. Поскольку продажа мясных продуктов допускается только на оборудованных рынках и ярмарках, прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу.
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Если я машу у человека над головой дубиной с целью разнести ему жбан,то у меня реальный шанс заехать на нары,т.к. я создаю угрозу жизни и здоровью индивиду,а если торгаш втирает людям свой тухлый товар,то риск отравления и заболевания оценивается лишь в штрафик. #онижебизнес...