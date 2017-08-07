В Минфине разработали новые правила обязательного страхования для автовладельцев.

Для водителей станут доступными три варианта страхового полиса. Максимальная сумма выплат приравняется к 2 миллионам рублей. Также заключить договор со страховой компанией по новым правилам можно больше, чем на один год.

Изменится и формула расчёта конечной цены полиса. Минфин предлагает не брать в расчёт коэффициент мощности и территориальный коэффициент. Вместо него планируется ввести коэффициент нарушений ПДД и показатель манеры вождения. Проект предусматривает установку страховщиком специальных устройств, отслеживающих стиль езды, на автомобиль клиента.

Тариф полиса клиент будет выбирать сам. Страховая компания не сможет отказать автовладельцу в заключении договора по выбранному им варианту тарифа.

В рамках новых поправок предлагается разрешить автостраховщикам в период перехода к свободным тарифам самим устанавливать лишь понижающие стоимость полиса коэффициенты, пишет Novokuznetsk.su.

Допустимые рамки установит Центробанк, а уже исходя из них, страховщики будут рассчитывать стоимость ОСАГО.

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