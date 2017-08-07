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Внесены изменения в закон об ОСАГО

Сегодня 13:08
850
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Baza-eaisto.ru

В Минфине разработали новые правила обязательного страхования для автовладельцев.

Для водителей станут доступными три варианта страхового полиса. Максимальная сумма выплат приравняется к 2 миллионам рублей. Также заключить договор со страховой компанией по новым правилам можно больше, чем на один год.

Изменится и формула расчёта конечной цены полиса. Минфин предлагает не брать в расчёт коэффициент мощности и территориальный коэффициент. Вместо него планируется ввести коэффициент нарушений ПДД и показатель манеры вождения. Проект предусматривает установку страховщиком специальных устройств, отслеживающих стиль езды, на автомобиль клиента.

Тариф полиса клиент будет выбирать сам. Страховая компания не сможет отказать автовладельцу в заключении договора по выбранному им варианту тарифа.

В рамках новых поправок предлагается разрешить автостраховщикам в период перехода к свободным тарифам самим устанавливать лишь понижающие стоимость полиса коэффициенты, пишет Novokuznetsk.su.

Допустимые рамки установит Центробанк, а уже исходя из них, страховщики будут рассчитывать стоимость ОСАГО.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о новых правилах, касающихся возмещения ущерба.

Комментарии 8
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Vasya
15 3
А не пойтика бы вам на...со своими доп устройствами в МОЁМ авто!!!
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Vasya
11 5
Хотите узнать мою манеру езды-сидите смотрите городские камеры!!!
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Седой 11634
16 0
Наперсточники.
Кручу-верчу обсчитать хочу.
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жека
4 1
Разводилово продолжается.
Народ молчит, значит доволен)
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пуся
0 0
Хотите узнать мою манеру езды-сидите смотрите городские камеры!!!
ты дебил, вася? ты хочешь чтобы на каждом столбе висела камера? ты в курсе, что стоимость и обслуживание камер стоит немалых денег, которые идут из наших карманов налогоплательщиков. если они хотят выяснить манеру - пусть ездят за тобой по пятам за свои кровные!!! да и вообще, это попахивает очередным вбросом, чтобы узнать что проблеет стадо, схавает или нет. на твоем ярчайшем примере видно, что стадо хавает, да еще и причмокивает все идиотские инициативы оккупантов. в свое время быдло схавало обязаловку по сасаге и до их пор сглатывает все придурошные обязательные идеи окупантов.
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пуся
1 0
САСАГА - это косвенный налог. Обязательность САСАГИ противозаконна! Страховать свою ответственность я в состоянии сама, своим имуществом, без помощи страховых хапуг!
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Vasya
0 0
ты дебил, вася? ты хочешь чтобы на каждом столбе висела камера? ты в курсе, что стоимость и обслуживание камер стоит немалых денег, которые идут из наших карманов налогоплательщиков. если они хотят выяснить манеру - пусть ездят за тобой по пятам за свои кровные!!! да и вообще, это попахивает очередным вбросом, чтобы узнать что проблеет стадо, схавает или нет. на твоем ярчайшем примере видно, что стадо хавает, да еще и причмокивает все идиотские инициативы оккупантов. в свое время быдло схавало обязаловку по сасаге и до их пор сглатывает все придурошные обязательные идеи окупантов.
Я нет, не дебил. А ты смотрю любительница причмокивать и сглатывать, чтобы ни капли мимо рта.
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