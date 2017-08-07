В ближайшее время во многих российских регионах сменится власть. К отставкам готовятся порядка десяти губернаторов. Источник, близкий к Кремлю, сообщает, что очередная волна перестановок ожидается нынешней осенью, пишет novokuznetsk.su.
В списке претендентов «на вылет» глава Вологодской области Олег Кувшинников, Виктор Назарова (Омская область), Виктор Толоконский (Красноярский край), Александр Бердников (Алтай), Игорь Кошин (НАО) и другие.
Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что отставки возможны ещё в 12 регионах. Помимо упомянутых губернаторов, своих постов лишатся главы Нижегородской области Валерий Шанцев, Курской области Александр Михайлов и Кемеровской области Аман Тулеев.
Напомним, в мае Аман Тулеев ушёл в отпуск. Позже стало известно, что он перенёс операцию на позвоночнике, после которой возникли осложнения. Сейчас губернатор Кузбасса проходит курс реабилитации в Москве.
Тем временем в СМИ периодически распространяется информация о возможных преемниках Амана Тулеева.
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