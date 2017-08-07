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От кого идёт вонь на Ильинке: итоги расследования

Сегодня 13:41
661
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Saratov.kp.ru

Роспотребнадзор по Новокузнецку наконец-то рассказал, кто виноват в смраде на Ильинке.

В ведомстве проверили «Кузбасский бройлер». Качество воздуха по концентрации аммиака, сероводорода и формальдегида на границе санитарной зоны предприятия превышало норму на 0,68 мг/м³, а среди жилой застройки на Ильинке — на 1,3 мг/м³. Компанию привлекли к ответственности за нарушение санитарного благополучия человека и несоблюдение требований при обращении с отходами. Дело направили в суд.

Закон нарушала и «Кузбасская птицефабрика». На границе санитарной зоны нормы по аммиаку, сероводороду и формальдегиду были превышены на 0,24 мг/м³. На предприятие тоже завели дело о нарушении санитарного благополучия человека. Материалы направили в суд.

Добавим, документ с результатами проверки появился в одном из местных пабликов.

ВашГород.ру проводил своё собственное расследование по вони на Ильинке. В администрации Новоильинского района нам также сообщали, что в неприятном запахе виноваты обе птицефабрики. А вот руководство «Кузбасской птицефабрики» ранее рассказало ВашГород.ру, что замеры не показали нарушений на предприятии.

Напомним, ещё в 2015 году одну из птицефабрик привлекали за те же самые нарушения.

Комментарии 5
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Седой 11634
2 0
И ничего не меняетс
Подождите-поменяется.Сначала они штрафы включат в стоимость своих "синих птиц",а если их заставят соблюдать санитарные нормы,то взвоют благим матом об удорожании производства и,конечно же,повышении цен.
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окси
0 0
в субботу 5 августа вечером опять смердело
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Людвиг Аристархович
5 2
в субботу 5 августа вечером опять смердело
Ну это уже сами ильинцы.
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lex
13 0
С курями воевать-это запросто! К "евразу",одной из главных вонючек, претензий как всегда нет...
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