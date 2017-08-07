Роспотребнадзор по Новокузнецку наконец-то рассказал, кто виноват в смраде на Ильинке.

В ведомстве проверили «Кузбасский бройлер». Качество воздуха по концентрации аммиака, сероводорода и формальдегида на границе санитарной зоны предприятия превышало норму на 0,68 мг/м³, а среди жилой застройки на Ильинке — на 1,3 мг/м³. Компанию привлекли к ответственности за нарушение санитарного благополучия человека и несоблюдение требований при обращении с отходами. Дело направили в суд.

Закон нарушала и «Кузбасская птицефабрика». На границе санитарной зоны нормы по аммиаку, сероводороду и формальдегиду были превышены на 0,24 мг/м³. На предприятие тоже завели дело о нарушении санитарного благополучия человека. Материалы направили в суд.

Добавим, документ с результатами проверки появился в одном из местных пабликов.

ВашГород.ру проводил своё собственное расследование по вони на Ильинке. В администрации Новоильинского района нам также сообщали, что в неприятном запахе виноваты обе птицефабрики. А вот руководство «Кузбасской птицефабрики» ранее рассказало ВашГород.ру, что замеры не показали нарушений на предприятии.

Напомним, ещё в 2015 году одну из птицефабрик привлекали за те же самые нарушения.