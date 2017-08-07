В Прокопьевске завершились поиски пропавшего школьника.

Александр Кучеренко жив, сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Как уже писал ВашГород.ру, маленький прокопчанин ушёл из дома 6 августа.

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области уточнили, что ребёнка обнаружила инспектор по делам несовершеннолетних. Мальчик шёл по одной из улиц посёлка Ясная Поляна. Полицейские передали его родителям. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины ухода ребёнка из дома.