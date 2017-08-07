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СМИ назвали неожиданную причину ухода Малахова с «Первого канала»

Сегодня 14:29
964
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Elle

Причина ухода Малахова с «Первого канала» — декретный отпуск.

У телеведущего и его супруги Натальи Шкулевой скоро появится первенец, и Малахов решил взять отпуск по уходу за ребёнком. Напомним, по Трудовому кодексу, оформить его может не только мама, но и папа и ближайший родственник малыша. Однако новый продюсер ток-шоу отнеслась к этому негативно. Она заявила, что «Пусть говорят» — не ясли, а Малахову надо определяться, ведущий он или бэбиситтер. Шоумену такой ответ показался неприемлемым, пишет Elle.ru.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Малахов покидает «Первый канал» из-за конфликта с продюсером касаемо тематики «Пусть говорят». Наталья Никонова решила сделать упор на политику, в то время как Малахов не хотел уходить от «социалки».

Как уже сообщал ВашГород.ру, телеведущий, предположительно, устроится на работу на телеканал «Россия-1».

Комментарии 3
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Седой 11634
5 8
Минус одна помойка в дуроскопе.Что в этом похого?
Жизнь на одного малахова чище станет.
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бревно Ленина
4 0
Жалко, что один Малахов уходит в декретный отпуск.
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Гопник
3 0
" Касаемо"- косоязычие модератора говорит о том, что он перепутал беседу во дворе со Средством Массовой Информации
(коим и является данный новостной сайт), считая что читатели "Ваш город" сплошь быдло неграмотное. Я точно покидаю этот ресурс
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