Причина ухода Малахова с «Первого канала» — декретный отпуск.
У телеведущего и его супруги Натальи Шкулевой скоро появится первенец, и Малахов решил взять отпуск по уходу за ребёнком. Напомним, по Трудовому кодексу, оформить его может не только мама, но и папа и ближайший родственник малыша. Однако новый продюсер ток-шоу отнеслась к этому негативно. Она заявила, что «Пусть говорят» — не ясли, а Малахову надо определяться, ведущий он или бэбиситтер. Шоумену такой ответ показался неприемлемым, пишет Elle.ru.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Малахов покидает «Первый канал» из-за конфликта с продюсером касаемо тематики «Пусть говорят». Наталья Никонова решила сделать упор на политику, в то время как Малахов не хотел уходить от «социалки».
Как уже сообщал ВашГород.ру, телеведущий, предположительно, устроится на работу на телеканал «Россия-1».
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Жизнь на одного малахова чище станет.
(коим и является данный новостной сайт), считая что читатели "Ваш город" сплошь быдло неграмотное. Я точно покидаю этот ресурс