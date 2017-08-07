Кемеровский Гидрометцентр опубликовал результаты мониторинга загрязнения окружающей среды.
Согласно полученным данным, в июле этого года в нескольких городах области уровень нормы был превышен.
Загрязнение атмосферного воздуха в Кемерове превысило допустимые границы. Например, в Заводском районе уровень концентрации в атмосфере диоксида азота и хлорида водорода составил 1,2 и 1,1 предельно допустимой концентрации (ПДК).
В Новокузнецке зарегистрирован высокий уровень загрязнения фторидом водорода в Центре и на Ильинке. Показатель превышения составил 6 ПДК.
Заводской, Кузнецкий и Орджоникидзевский районы также страдали от превышения примеси в атмосфере фторида водорода. Максимальная концентрация составила 3,4 ПДК.
Максимальное содержание пыли в воздухе в Центральном, Кузнецком и Новоильинском районах составило 3,2 предельно допустимой концентрации.
Кроме того, в Новокузнецке отмечен повышенный уровень загрязнения воздуха формальдегидом, сероводородом и фенолом.
В Прокопьевске горожане дышали в прошлом месяце оксидом углерода и диоксидом азота. Уровень нарушения составил 1,2ПДК и 3,1ПДК соответственно. Также отмечается повышенная концентрация в воздухе пыли на всей территории города.
ВашГород.ру советует жителям области следить за своим здоровьем, поскольку превышение в атмосфере вредных веществ негативно сказывается на работе организма.
Например, диоксид азота воздействует в основном на органы дыхательной системы, способствует уменьшению гемоглобина в крови. Фторид водорода негативно действует на сердечно-сосудистую, выделительную, дыхательную систему.
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Под ПДК понимается такая максимальная концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений
Имеем превышение нормы в более,чем три раза.
И что?
Как пишут в фильмах,ни одно животное,владеющее загрязняющим производством, не пострадало.
Пострадало население,на территории проживания которого дяди-капиталисты бизнес делают.А чтобы бизнес был выгодным,экономят на очистных мероприятиях.
Но населению это кажется нормальным,потому,что дядя-капиталист позволяет работать на себя и платит за это немного денег,которые население несет другому дяде-капиталисту в аптеку,покупая лекарства для себя и леча аллергию у детей.
Если все нормально,то зачем писать об этом?Населению пофиг,что его травят,природоохранной прокуратуре вопрос вообще лесом.Единственный,кто взволновался-гидрометцентр.Ему за дымом неба не видать,наверное и гадать о погоде трудно.