Кемеровский Гидрометцентр опубликовал результаты мониторинга загрязнения окружающей среды.

Согласно полученным данным, в июле этого года в нескольких городах области уровень нормы был превышен.

Загрязнение атмосферного воздуха в Кемерове превысило допустимые границы. Например, в Заводском районе уровень концентрации в атмосфере диоксида азота и хлорида водорода составил 1,2 и 1,1 предельно допустимой концентрации (ПДК).

В Новокузнецке зарегистрирован высокий уровень загрязнения фторидом водорода в Центре и на Ильинке. Показатель превышения составил 6 ПДК.

Заводской, Кузнецкий и Орджоникидзевский районы также страдали от превышения примеси в атмосфере фторида водорода. Максимальная концентрация составила 3,4 ПДК.

Максимальное содержание пыли в воздухе в Центральном, Кузнецком и Новоильинском районах составило 3,2 предельно допустимой концентрации.

Кроме того, в Новокузнецке отмечен повышенный уровень загрязнения воздуха формальдегидом, сероводородом и фенолом.

В Прокопьевске горожане дышали в прошлом месяце оксидом углерода и диоксидом азота. Уровень нарушения составил 1,2ПДК и 3,1ПДК соответственно. Также отмечается повышенная концентрация в воздухе пыли на всей территории города.

ВашГород.ру советует жителям области следить за своим здоровьем, поскольку превышение в атмосфере вредных веществ негативно сказывается на работе организма.

Например, диоксид азота воздействует в основном на органы дыхательной системы, способствует уменьшению гемоглобина в крови. Фторид водорода негативно действует на сердечно-сосудистую, выделительную, дыхательную систему.