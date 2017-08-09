На фоне, к сожалению, грустных новостей о том, как продавцы и покупатели недвижимости становятся обманутыми, эксперты в один голос говорят: лучше несколько раз всё перепроверить, чем остаться без денег и квартиры.

Так, например, недавняя ситуация в Коми: якобы «покупатель» попросил перевести ему на счёт порядка 50 000 рублей, а он эти деньги «вернёт обратно». К счастью, специалист банка приостановил транзакцию, и только после этого продавец квартиры поняла, что попалась на уловку мошенников.

Итак, как же всё-таки провести сделку безопасно? Эксперты компании «ЭТАЖИ» рекомендуют соблюдать простые правила. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Да, возможно, придется потратить больше времени на изучение документов, но вы будете уверены, что с вашей недвижимостью ничего страшного не произойдёт.

Какие бывают типовые случаи небезопасной сделки?

Продажа квартиры по доверенности. Это один из самых распространённых случаев, когда пытаются скрыть, кто собственник. Как можно проверить? Запросите выписки из ЕГРН и домовой книги.

Большая история покупки и продажи квартиры. Возможно, с квартирой что-то не так — это должно вас насторожить. Единственный выход — полностью проверить историю квартиры.

А второй согласен? Состоял ли собственник в браке — это ещё один важный момент. Например, если квартиру купили муж и жена во время брака, то оба имеют равные права на эту недвижимость. В этом случае пригодится нотариальное согласие второго супруга на продажу квартиры.

Продаётся квартира, которая в наследстве? Обязательно стоит выяснить, не нарушили ли права тех, кто имеет обязательную долю в наследстве.

Как мы видим, бывает множество вариантов и комбинаций, и чтобы провести действительно безопасную сделку, придется очень сильно постараться. К счастью, есть действенный способ не тратить время и деньги на бумажную волокиту и перечитывание законов.

Этот способ называется просто — «Бесплатный гарантийный сертификат».

Почему это важно? К сожалению, статистика по России настораживает: каждая 200-я сделка признается недействительной, 3 клиента из 100 находятся в зоне риска и могут потерять свою недвижимость. В чём мы убедились в самом начале новости.

Гарантийный сертификат, который бесплатно выдаётся в компании «ЭТАЖИ», распространяется на 5 самых частых случаев:

оспаривание наследниками права собственности Принципала на Объект и/или на Долю;

оспаривание физическими лицами законности приватизации Объекта;

оспаривание Сделки физическими лицами из-за наличия на момент её совершения запрета на отчуждение Объекта, не указанного в выписке из ЕГРП на Объект;

оспаривание Сделки бывшим супругом/супругой продавца Объекта;

оспаривание Сделки лицом, которое обладает преимущественным правом покупки Объекта и/или Доли Объекта

В случае утери прав собственности покупателем компания «ЭТАЖИ» возмещает сумму, которую он потратил на покупку жилья. Скачайте «Положение о гарантийных обязательствах» с сайта etagi.com и убедитесь, что безопасные сделки с недвижимостью — это просто.

Выбирайте безопасные сделки и защитите себя от рисков при покупке недвижимости вместе с компанией «ЭТАЖИ». И помните: «ЭТАЖИ», Федеральная риелторская компания в Новокузнецке — это красный логотип и сайт etagi.com.

Федеральная риелторская компания «ЭТАЖИ» в Новокузнецке: Ермакова, 9а, 1 этаж. Звоните +7 (3843) 91-07-08 . Заходите на сайт nk.etagi.com. Мы в соцсетях: ВКонтакте и Инстаграм.

*В соответствии с положением о «Гарантийных обязательствах».