В ночь на 8 августа кузбассовцы, как и почти все жители России, увидят частичное лунное затмение.

Луна пройдёт через северную часть земной тени и погрузится в неё южным краем на четверть диска. Небесное явление пройдёт 7 августа с 20:24 до 22:19 по московскому времени. Соответственно, кузбассовцы понаблюдают его 8 числа с 00:24 до 02:19.

«По данным планетария Москвы, затмение будет видно на всей территории страны, в том числе невооружённым глазом», — сообщили ВашГород.ру в Новокузнецком планетарии имени А.А. Фёдорова.

Из-за пасмурной погоды затмение может быть не так хорошо видно, добавили в учреждении. Но, есть большая вероятность, что к 12 ночи небо прояснится.