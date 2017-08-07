Кузбасские синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе.

Она будет неустойчивой с перепадами температур и давления. Практически ежедневно ожидаются осадки. При резких контрастах температуры будет усиливаться ветер, сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник утром местами туман, днём температура воздуха составит +18…+23 градуса. Ветер западный с порывами до 15−20 метров в секунду. В большинстве районов области пройдут дожди от небольших до умеренных, грозы, возможен град. Ночью похолодает до +8…+13.

В среду местами сохранятся небольшие дожди, грозы, западный порывистый ветер. Дневные и ночные температуры останутся в тех же пределах, что и во вторник.

В четверг западный ветер сменит направление на южное и усилится до 17 метров в секунду. В большинстве районов сохранятся дожди различной интенсивности, местами с грозами. Днём воздух прогреется до +20…+25, ночью столбик термометра опустится до +14…+19 градусов.

В пятницу ожидается переменчивая погода. Кузбасс окажется в тёплом секторе циклона. Синоптики прогнозируют осадки различной интенсивности, град. Днём ожидается до 30 градусов выше ноля, но затем резко начнёт холодать. Ночью температура составит всего +5…+10 градусов. Южный ветер сменит направление на западное и будет усиливаться до 17−22 метров в секунду.

Выходные дни на этой неделе ожидаются пасмурными и прохладными. Днём в субботу столбик термометра не превысит отметок +15…+20, ночью зафиксируется в пределах +7…+12 градусов. В области пройдут дожди, местами грозы. Западный ветер будет усиливаться до 15−20 метров в секунду.

В воскресенье, по предварительным данным, сохранится дождливая погода. Западный ветер будет менее порывистым — до 15 метров в секунду. Днём ожидается 18…23 градуса тепла. Ночью похолодает в среднем до +12 градусов.