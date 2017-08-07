Сайт «Лабиринт 42» получил грант на федеральном конкурсе.

Кузбасский портал «Лабиринт 42» для людей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей стал победителем на федеральном конкурсе социальных проектов «Ты нужен людям».

Конкурс проводится ежегодно при поддержке Университета ИТМО, программы социальных инвестиций «Газпром нефть» и Министерства образования и науки РФ.

Сайт получил 100 000 рублей, став победителем в номинации «Цифровые технологии». Денежные средства планируется потратить на развитие и продвижение издания.

Полученная сумма позволит создать рубрику «Сила духа», рассказал представитель «Лабиринт 42» Никита Асеев. Она будет посвящена людям с ограниченными возможностями, которые достигли успеха в разных сферах.

Часть выигранных в федеральном конкурсе средств пойдет на оплату работы модератора, которого в скором времени трудоустроят в издание. Он будет подбирать актуальные новости в новую рубрику «Сила духа» и отвечать на вопросы читателей.

«Портал „Лабиринт 42“ существует с февраля 2014 года. И по настоящий день модератором сайта являюсь я. Я сам инвалид, знаю, как трудно таким людям устроиться на работу. Поэтому было решено взять еще одного модератора — человека с ограниченными возможностями», — пояснил представитель портала.

Будет объявлен областной конкурс сочинений «Заяви о себе в полный рост». В нем примут участие люди с ограничениями здоровья.

Никита Асеев также сообщил, что такой портал является единственным в Кузбассе, объединяющим людей с нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.