Сайт «Лабиринт 42» получил грант на федеральном конкурсе.
Кузбасский портал «Лабиринт 42» для людей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей стал победителем на федеральном конкурсе социальных проектов «Ты нужен людям».
Конкурс проводится ежегодно при поддержке Университета ИТМО, программы социальных инвестиций «Газпром нефть» и Министерства образования и науки РФ.
Сайт получил 100 000 рублей, став победителем в номинации «Цифровые технологии». Денежные средства планируется потратить на развитие и продвижение издания.
Полученная сумма позволит создать рубрику «Сила духа», рассказал представитель «Лабиринт 42» Никита Асеев. Она будет посвящена людям с ограниченными возможностями, которые достигли успеха в разных сферах.
Часть выигранных в федеральном конкурсе средств пойдет на оплату работы модератора, которого в скором времени трудоустроят в издание. Он будет подбирать актуальные новости в новую рубрику «Сила духа» и отвечать на вопросы читателей.
«Портал „Лабиринт 42“ существует с февраля 2014 года. И по настоящий день модератором сайта являюсь я. Я сам инвалид, знаю, как трудно таким людям устроиться на работу. Поэтому было решено взять еще одного модератора — человека с ограниченными возможностями», — пояснил представитель портала.
Будет объявлен областной конкурс сочинений «Заяви о себе в полный рост». В нем примут участие люди с ограничениями здоровья.
Никита Асеев также сообщил, что такой портал является единственным в Кузбассе, объединяющим людей с нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
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