Эксперты рассказали о самых востребованных курортах в России и ценах на отдых.

Лидером рейтинга этим летом стал регион Большого Сочи. При этом самую значительную часть турпотока принимает Адлер — до 40 процентов от всего внутреннего турпотока. Далее по популярности в регионе следуют Центральный, Хостинский и Лазаревский районы, сообщает РИА Новости с ссылкой на Ассоциацию туроператоров (АТОР).

Средняя продолжительность туров на курорты Большого Сочи составляет от 9 до 11 ночей. Неделя проживания и питания в здравницах региона в августе в среднем стоит 25−28 тысяч рублей на человека.

На втором и третьем месте — Анапа и Геленджик. Средняя продолжительность отдыха в Анапе летом составляет от 7 до 10 ночей, в Геленджике — от 7 до 9 ночей. Недельный тур в Анапу и Геленджик на август обойдётся в 20−22,5 тысячи рублей. Стоимость перевозки в эту сумму не входит.

Крым в рейтинге находится на 3−5 местах. Здесь отдых в августе стоит в среднем от 26,5 до 32 тысяч рублей. Цена билетов на дорогу также не учитывается. Продолжительность тура в Крым летом составляет от 7 до 11 ночей. Чаще всего туристы отправляются на Южный берег (Ялта) и в Евпаторию. Далее в рейтинге популярности крымских курортов следуют Николаевка, Судак, Алушта, Феодосия, Саки и Коктебель.

Следом за ними в туроператорском рейтинге идут Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Туапсе, Калининград, Алтайский край и Урал. При этом Кавминводы отличаются самым продолжительным отдыхом летом — от 12 до 13 ночей, в Петербурге туристы отдыхают 3−5 ночей, в Москве и Подмосковье — 5−6 ночей, в Туапсе — 9 ночей. Средний тур в Калининград длится 8 ночей, в Алтайский край — 13 ночей, на Урал — 12 ночей.