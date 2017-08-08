Внимательные новокузнечане заметили, что на некоторых домах Кузнецкого района летом появились необычные аншлаги.
«Посмеялась от души. Ul. Smirnova! Вот грамотеи. Хотели, видимо, как лучше, а получилось как всегда», — написала ВашГород.ру жительница Кузнецка Ксения.
Новокузнечанка добавила, что такие аншлаги появились и на других домах района. А редакция спросила специалиста, соответствует ли надпись нормам перевода.
«Ситуация, конечно, комичная. Тут всё от цели зависит: если это реально в помощь гостям-иностранцам, то это, скажем так, вряд ли целесообразно. Если для галочки, то не такая уж и большая оплошность. А в идеале действительно должно быть „St.“ вместо „Ul“», — рассказала ВашГород.ру преподаватель иностранных языков одного из городских вузов.
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