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Как это по-русски: новокузнечане заметили смешную ошибку в названии улицы

Сегодня 07:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Внимательные новокузнечане заметили, что на некоторых домах Кузнецкого района летом появились необычные аншлаги.

«Посмеялась от души. Ul. Smirnova! Вот грамотеи. Хотели, видимо, как лучше, а получилось как всегда», — написала ВашГород.ру жительница Кузнецка Ксения.

Новокузнечанка добавила, что такие аншлаги появились и на других домах района. А редакция спросила специалиста, соответствует ли надпись нормам перевода.

«Ситуация, конечно, комичная. Тут всё от цели зависит: если это реально в помощь гостям-иностранцам, то это, скажем так, вряд ли целесообразно. Если для галочки, то не такая уж и большая оплошность. А в идеале действительно должно быть „St.“ вместо „Ul“», — рассказала ВашГород.ру преподаватель иностранных языков одного из городских вузов.

Комментарии 2
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я на пирирыв
8 0
вот такие доморощенные иностранцы практически на всех руководящих постах. а вы потом удивляетесь что все так плохо.
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Дыс ыс инглиш
3 1
Зачем на английском то, мы ведь в России живем. Сейчас везде куда не глянь всё на нерусском неправильно это, но это лично моё мнение.
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