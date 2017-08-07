В столице Кузбасса продолжаются масштабные работы по реконструкции Бульвара Строителей. Подрядные бригады уже демонтировали старые бетонные плиты и приступили к первым пробным выкладкам тротуарной плитки, сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

На бульваре высадят свыше 100 деревьев. Они станут не только декоративным элементом, но и сформируют прогулочные зоны. Также будут обустроены тротуары и велодорожки, организованы зоны рекреации, детские и спортивные локации.

Для любителей тихого отдыха создадут «Книжный парк», для юных кемеровчан — «Чадо-парк». Кроме того, на бульваре обустроят «Экстрим-парк». Это территория активного отдыха с элементами для занятия современными видами уличного спорта. Её центральная часть будет служить местом проведения районных и городских праздников.