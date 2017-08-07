Правительство научит россиян здоровому образу жизни.

Проект «Формирование здорового образа жизни» предполагает, что к 2019 году в России 45% россиян станут приверженцами ЗОЖ, к 2025 году это число вырастет до 60%. Сколько сейчас наших соотечественников занимаются спортом и не придерживаются вредных привычек, в документе не указали.

Для этого в России намерены бороться с алкоголизмом, табакокурением, делать популярным спорт, научить россиян с гипертензией контролировать давление и так далее.

Среди целей есть и спорный пункт — борьба с абортами. История знает примеры, когда кампании против прерывания беременности ради увеличения длительности жизни, наоборот, повышали смертность среди женщин из-за подпольных абортов. Однако правительство пока не сообщает, как именно будет снижать число абортов.

Власти планируют разработать новые меры, которые снизят среди россиян потребление алкоголя, табака, кальянов и электронных сигарет. Так, некоммерческие и общественные организации получат гранты на компании по ЗОЖ, работодатели станут более ответственными за здоровье своих подчинённых и так далее.