Правительство научит россиян здоровому образу жизни.
Проект «Формирование здорового образа жизни» предполагает, что к 2019 году в России 45% россиян станут приверженцами ЗОЖ, к 2025 году это число вырастет до 60%. Сколько сейчас наших соотечественников занимаются спортом и не придерживаются вредных привычек, в документе не указали.
Для этого в России намерены бороться с алкоголизмом, табакокурением, делать популярным спорт, научить россиян с гипертензией контролировать давление и так далее.
Среди целей есть и спорный пункт — борьба с абортами. История знает примеры, когда кампании против прерывания беременности ради увеличения длительности жизни, наоборот, повышали смертность среди женщин из-за подпольных абортов. Однако правительство пока не сообщает, как именно будет снижать число абортов.
Власти планируют разработать новые меры, которые снизят среди россиян потребление алкоголя, табака, кальянов и электронных сигарет. Так, некоммерческие и общественные организации получат гранты на компании по ЗОЖ, работодатели станут более ответственными за здоровье своих подчинённых и так далее.
До 26 сентября правительство утвердит план проекта. А к 1 октября разработают пакет законов по борьбе с табаком и курением. Подробнее ознакомиться с проектом можно на сайте «Российской газеты».
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Вот! Ключевое слово здесь - "гранты".
Больше грантов, хороших и разных! А то уже фантазия заканчивается - на чем бы еще бюджетик распилить?
P.S. Людей физического труда, того же дворника с зарплатой 8000-12000, не хватающей на еду для полноценного восстановления сил после уплаты налогов и за коммуналку, кормчие хотят загнать на турникеты и тренажеры? Считают что у "дворников" мышцы дряблые и жиром заросли?
P.S. Людей физического труда, того же дворника с зарплатой 8000-12000, не хватающей на еду для полноценного восстановления сил после уплаты налогов и за коммуналку, кормчие хотят загнать на турникеты и тренажеры? Считают что у "дворников" мышцы дряблые и жиром заросли?
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Дают понять что галера будет плыть по прежнему курсу и рабам в трюме в ближайшие 8 лет не светит небо увидеть?
Остальные темы-табу в силу безнадежности,а скоро выборы СамиЗнаетеКого.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Скотинка должна быть здоровой и крепко привязаной.
Вот! Ключевое слово здесь - "гранты".
Больше грантов, хороших и разных! А то уже фантазия заканчивается - на чем бы еще бюджетик распилить?