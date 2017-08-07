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Здоровый город

Алкоголь, табак и вейп ждут серьёзные ограничения: новый проект правительства

07 августа 16:48
1676
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Drantoniohowell.com

Правительство научит россиян здоровому образу жизни.

Проект «Формирование здорового образа жизни» предполагает, что к 2019 году в России 45% россиян станут приверженцами ЗОЖ, к 2025 году это число вырастет до 60%. Сколько сейчас наших соотечественников занимаются спортом и не придерживаются вредных привычек, в документе не указали.

Для этого в России намерены бороться с алкоголизмом, табакокурением, делать популярным спорт, научить россиян с гипертензией контролировать давление и так далее.

Среди целей есть и спорный пункт — борьба с абортами. История знает примеры, когда кампании против прерывания беременности ради увеличения длительности жизни, наоборот, повышали смертность среди женщин из-за подпольных абортов. Однако правительство пока не сообщает, как именно будет снижать число абортов.

Власти планируют разработать новые меры, которые снизят среди россиян потребление алкоголя, табака, кальянов и электронных сигарет. Так, некоммерческие и общественные организации получат гранты на компании по ЗОЖ, работодатели станут более ответственными за здоровье своих подчинённых и так далее.

До 26 сентября правительство утвердит план проекта. А к 1 октября разработают пакет законов по борьбе с табаком и курением. Подробнее ознакомиться с проектом можно на сайте «Российской газеты».

Комментарии 14
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Мама
8 23
Аборт это убийство. Все правильно.
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*
23 0
"...Так, некоммерческие и общественные организации получат гранты на компании по ЗОЖ..."

Вот! Ключевое слово здесь - "гранты".
Больше грантов, хороших и разных! А то уже фантазия заканчивается - на чем бы еще бюджетик распилить?
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*
5 3
Аборт это убийство. Все правильно.
Убийство кого?
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?
20 0
А кто правительство научит обеспечить людей работой, достойно оплачиваемой и вовремя выдаваемой? Может тогда и жизнь наладиться, меньше будут стрессы и депресняк глушить алкоголем, табаком, больше будут рожать и без маткапитала?
P.S. Людей физического труда, того же дворника с зарплатой 8000-12000, не хватающей на еду для полноценного восстановления сил после уплаты налогов и за коммуналку, кормчие хотят загнать на турникеты и тренажеры? Считают что у "дворников" мышцы дряблые и жиром заросли?
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??
20 0
А кто правительство научит обеспечить людей работой, достойно оплачиваемой и вовремя выдаваемой? Может тогда и жизнь наладиться, меньше будут стрессы и депресняк глушить алкоголем, табаком, больше будут рожать и без маткапитала?
P.S. Людей физического труда, того же дворника с зарплатой 8000-12000, не хватающей на еду для полноценного восстановления сил после уплаты налогов и за коммуналку, кормчие хотят загнать на турникеты и тренажеры? Считают что у "дворников" мышцы дряблые и жиром заросли?
Эту их борьбу с алкоголизмом, например, я вижу каждый день возле ближайших пивнушек. Расцветает пивной бизнес пышным цветом!!! И о здоровье людей тоже заботу проявляют, всю пригородную природу загубили. Вот это да, масштабы! Очень уже хочется крепко выразиться по этому поводу.
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8118
7 0
Проект «Формирование здорового образа жизни» предполагает, что к 2019 году в России 45% россиян станут приверженцами ЗОЖ, к 2025 году это число вырастет до 60%
----------------------------
Дают понять что галера будет плыть по прежнему курсу и рабам в трюме в ближайшие 8 лет не светит небо увидеть?
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Житель
25 0
Любая забота о нашем здоровье со стороны правительства преследует две цели - собрать дополнительные деньги в виде акцизов и/или налогов и распилить бюджет на эту самую "заботу".
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Седой 11722
5 0
Это единственная тема социальной политики,о которой правительство может безболезненно говорить и пытаться что-то там планировать на публику.
Остальные темы-табу в силу безнадежности,а скоро выборы СамиЗнаетеКого.
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Ветер перемен...
4 0

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ххх
12 0
Борьба с алкоголем, когда по три-четыре пивнухи в доме. Иду домой с работы, навстречу люди с бутылями пива. Причем, среди недели. Во дворе молодежь до 12 часов ночи сидит с пивом, дамы и их кавалеры, и у них еще дети малые бегают, орут. И маты-перематы, и веселье. И вот эти люди начнут вести ЗОЖ??? Или, может, их дети?
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z
0 0

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Скотинка должна быть здоровой и крепко привязаной.
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Читатель
1 0
Убийство кого?
Своего собственного ребенка
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Миша
0 0
"...Так, некоммерческие и общественные организации получат гранты на компании по ЗОЖ..."

Вот! Ключевое слово здесь - "гранты".
Больше грантов, хороших и разных! А то уже фантазия заканчивается - на чем бы еще бюджетик распилить?
Ключевое слово здесь - "гранты" - чьи эти гранты? Зарубежные? Так они за рубежом помешаны на здоровье в интересах бизнеса. То грипп придумают птичий, свиной, и т.д. В Берлине 120 лет стоял театр «Фридрихштадтпаласт», но вдруг обнаружили, что крыша там из шифера, и снесли всё здание, якобы отравленное. Эмигрантов 90-х в Германии даже на гепатит не проверяли - 100 % гарантия что все устойчивы к нему. Сегодня мне сообщили, что в Северный Рейн Вестфалия исчезли из всех магазинов куриные яйца, в них якобы инсектициды обнаружили. Только фермерские, но дороже. Не исключаю, что под видом борьбы за здоровье и у нас начнут сносить целые города и уничтожать продукты, чтобы выжили лишь абсолютно здоровые и выносливые, по программе Чубайса, чтобы осталось миллионов 20 населения. А запад им поможет, в Европе кризис - деньги девать некуда, они давно мечтают о дефиците, а при его отсутствии искусственно создают этот дефицит.
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Я мама
0 0
Убийство кого?
Своего ребенка, только очень маленького, беззащитного.
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