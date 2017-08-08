По статистике, 15 минут, проведённые в донорском центре, спасают жизни трёх людей. Сегодня стать донором крови может практически любой желающий.

ВашГород.ру собрал для вас самую важную информацию, которую следует знать, прежде чем стать донором.

Сама процедура проводится недолго, приблизительно 15 минут, если сдавать цельную кровь, и от 30 минут до полутора часов, если сдавать компоненты отдельно: тромбоциты, плазму.

Сдача крови не только не повредит организму, но и пойдёт ему на пользу. Кровопускание в научно обоснованных дозах обладает стимулирующим эффектом. Регулярное донорство не заставляет организм вырабатывать больше крови, зато приучает его быстрее восстанавливаться после кровопотери.

«Мне всегда хотелось как-то помогать людям, смотрела со стороны на доноров крови и понимала, что хочу тоже, но всегда казалось, что это очень сложная и замороченная процедура. Но потом взяла себя в руки и организовала день донора у себя на работе (приезжает специальная машина со всем оборудованием и прямо в здании — в отведённом для этого кабинете — брали кровь у всех желающих). Тогда и был мой первый раз. После этого я стала регулярно, раз в три-четыре месяца ездить сдавать кровь. Женщины, кстати могут максимум четыре раза в год сдавать кровь, мужчины — шесть», — рассказала донор с пятилетним стажем Анастасия.

Пользу донорства подтверждают и работники службы крови.

«В этом плане донорство можно сравнить с занятиями спортом. Когда мы берём у человека определённую дозу крови, он переносит это без осложнений. Но если донор вдруг попадает в тяжёлую ситуацию, то справится с кровопотерей, так как его организм уже испытывал подобное», — рассказывала ранее ВашГород.ру замдиректора Новокузнецкого филиала Кемеровского областного центра крови Ольга Катернюк.

Определить, можете ли вы спасти чью-то жизнь, можно, ответив на вопросы, представленные на схеме.

Итак, стать донором может практически любой здоровый гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет, его вес больше 50 кг . Разумеется, не должно быть противопоказаний к донорству.

Часть из противопоказаний считается временными, то есть действующими лишь определенный срок. Например, удаление зуба (10 дней), нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (1 год), ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления), менструация (5 дней), аборт (6 месяцев), период беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации), прививки.

Другие же противопоказания считаются абсолютными. Они лишают человека возможности стать донором вне зависимости от давности заболевания и результатов лечения. Например, к абсолютным противопоказаниям относится заболевание ВИЧ, туберкулезом, сифилисом, вирусными гепатитами.

«Мы понимаем, что вы, возможно, будете разочарованы тем, что не сможете сдать кровь при наличии абсолютных противопоказаний. Однако Служба крови надеется, что вы поймёте нашу главную задачу — обеспечение безопасности донорской крови для пациентов», — говорится на сайте Службы крови.

Сама процедура донорства проходит в несколько этапов.

Регистратура.

Донор заполняет анкету, в которой указывает личные данные, сведения о перенесённых заболеваниях.

Медицинское обследование.

После регистрации потенциальный донор сдаёт кровь из пальца в лаборатории, и её исследуют. Именно на этом этапе вам сообщат, сможете ли вы стать донором. При отрицательном ответе вам обязаны сообщить причину. Кстати, эта информация является конфиденциальной. Лаборант не имеет права сообщать её посторонним лицам.

«Донор всегда под контролем и знает, что он здоров. Данные человека, сдающего кровь, всегда фиксируют, существует единая база доноров. Но ты никогда не узнаешь, кому досталась твоя кровь и пациент не знает, кто его донор. То, что я кому-то помогла, это однозначно, хорошую кровь не утилизируют никогда. А если кровь плохая, то тебе и сдать в следующий раз не позволят», — пояснила донор.

Осмотр врача.

Доктор осматривает пациента, и если тот хорошо себя чувствует, отправляет его на донацию.

Буфет.

Прежде чем сдать кровь, необходимо подкрепиться. Обычно донорам предлагают некрепкий чай с печеньем или булочкой.

Донация.

Процедура осуществляется в максимально комфортных для донора условиях, в специальном донорском кресле.

Выдача справок.

Донору полагаются некоторые привилегии: в день сдачи крови донор освобождается от работы, а также предоставляется бесплатное питание. Поскольку после сдачи крови необходимо восстановить силы.

«За каждое взятие крови даётся два дня отгула на работе. Мелочь, а приятно. Более существенные льготы уже получает „почётный донор“: бесплатный проезд в общественном транспорте, скидка на квартплату, и многое другое. Чтобы получить это звание, нужно сдать кровь 60 раз. За каждую донацию платят сумму на „правильное питание“ в этот день. Это безвозмездное донорство. Также можно стать платным донором, за это будут платить больше, но эти процедуры не будут учитываться, то есть „почётным донором“ тогда не стать» — рассказала Анастасия.

Сдать кровь в Новокузнецке можно по адресам: